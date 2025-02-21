Почта рассказала, в какие месяцы водители Новосибирска чаще всего нарушали ПДД

«Почта России» проанализировала письма, полученные от Госавтоинспекции с уведомлениями о штрафах, и составила статистику по их количеству в Новосибирской области.

— Наибольшее количество извещений о штрафах было в июле, августе и мае — 887 000, 882 000 и 732 000 соответственно. Меньше всего писем было в ноябре, декабре и октябре — 135 000, 162 000 и 214 000 соответственно, — говорится в сообщении «Почты России».

В 2024 году почтовые отделения Новосибирской области получили от Госавтоинспекции около 5,5 миллиона уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Из них 55% писем были направлены адресатам через личный кабинет на сайтах заказной почты и Госуслуг.

Жители региона имеют возможность погасить штраф сразу после получения письма с постановлением об административном правонарушении в любом почтовом отделении Новосибирской области. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) или предъявить квитанцию для считывания QR- или штрихкода.

Напомним, что с 1 января 2025 года действует новая возможность оплатить штраф со скидкой. Теперь у нарушителей есть 30 календарных дней с момента вынесения постановления, чтобы воспользоваться льготой. Однако размер скидки уменьшился с 50 до 25%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам выписали почти 9 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД,