Замначальника отдела новосибирской налоговой избрали меру пресечения за взятку

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения заместителю начальника контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области Александру Маткевичу. Он заключен под стражу до 18 апреля. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Маткевич был задержан 20 февраля сотрудниками УФСБ и службы безопасности УФНС. Он подозревается в вымогательстве взятки у предпринимателя, а также получении денег через посредника. По версии следствия, сотрудник налоговой требовал от коммерсанта деньги в обмен на уменьшение суммы неуплаты налогов и сборов по результатам выездной налоговой проверки компании. Вначале предприниматель через посредника заплатил 1,2 млн рублей взятки, затем 4,3 млн рублей, а в феврале 2025 еще 32 млн. Эту сумму затребовала посредница, якобы для передачи должностному лицу налоговой инспекции.

При получении 32 млн рублей посредница была задержана силовиками с поличным. В отношении налоговика и посредницы возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта задержаны.

20 февраля Центральный районный суд избрал посреднице — коммерческому директору ООО «МК ВИКСАТ» Виктории Заварзиной — меру пресечения. Она заключена под стражу до 18 апреля, говорится на сайте суда. Постановление не вступило в законную силу

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 за взятку в миллион рублей была задержана замруководителя налоговой в Новосибирске. Она подозревается в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.