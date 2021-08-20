Первый снег в Новосибирске ожидают в октябре

«Западно — Сибирский Гидрометцентр» подготовил прогноз погоды, которая ожидается в Новосибирской области этой осенью. До середины сентября в регионе будет «бабье лето». Первые дни осени ожидаются тёплыми. Температура воздуха в дневное время в среднем будет держаться на уровне около +20 градусов тепла. До 13 сентября в Новосибирской области ожидают ясную погоду, а затем придёт пора дождей и гроз. Температура понизится до +14 +18 градусов днём и до +10 ночью. Аналогичные данные показывает и сервис «Яндекс.Погода». Синоптики уверены, что сентябрь будет тёплым.

Резко похолодает в регионе в начале октября — столбики термометров опустятся до +7 +10 градусов. К середине месяца станет ещё холоднее. Новосибирцам стоит ожидать, что температура воздуха будет не выше + 4 градусов и в регионе начнутся частные дожди. К 24 октября в Новосибирской области может выпасть первый снег.

Минусовые температуры придут в регион уже в начале ноября. В конце первой декады месяца снег будет идти почти каждый день. Температура в ноябре, в среднем, составит около пяти градусов мороза.

Отметим, что в Новосибирске в 2020 году первый снег выпал 29 сентября температура воздуха составляла +5 +4 градуса, а ночью достигла 0 отметки.