В Новосибирске будут подвозить в школы учеников начальных классов

В новом учебном году из трех микрорайонов Новосибирска будут вывозить около 600 детей на обучение в школы, расположенные в других локациях города. По месту их жительства образовательные учреждения заполнены под завязку. Речь идет о школах № 138 (Новомарусино-Дивногорский), №217 (Южно-Чемской) и №216 (Плющихинский). Как пояснили в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, подвозить к отдаленному месту учебы будут учеников начальных классов. На эти цели в бюджете до конца года заложены 12 млн рублей.

— В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению лицензированной организации для перевозки обучающихся. После проведения конкурсных процедур до родителей обучающихся будет доведен регламент перевозок, —отметили в департаменте.

По данным на 25 июля отыгран тендер на подвоз учащихся школы №138. Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что в Новомарусино-Дивногорском проживают около 450 детей, которых нужно на системной основе доставлять к месту учебы.

Судя по документам тендера, была подана всего одна заявка — от ИП Федотова Юлия Фаильевна. Согласно условиям тендерной документации, победитель должен обеспечить выезд на маршрут не менее 3 автобусов в день с количеством посадочных мест не менее 50 человек. Общее плановое количество рабочих часов: по графику 12 часов в день, 81 рабочих дня, 5 дней в неделю. Стартовая и финальная цена контракта — 11,45 млн рублей. Срок оказания услуг — с 1 сентября по 31 декабря 2025 года.

На момент подготовки материала информацию о двух других тендерах редакции найти не удалось.

В департаменте Infopro54 пояснили, что учеников, приписанных к переполненным школам, будут возить в пять образовательных учреждений: № 221, № 64, №134, №194, №196.

— В этих школах будут сформированы дополнительные классы, — отметили в мэрии.

Стоит отметить, что выезды из микрорайонов, где расположены переполненные школы, по утрам в часы пик обычно стоят в больших пробках. Осенью 2024 с дорожным коллапсом столкнулись жители Южно-Чемского жилмассива.

Напомним, проблемы с размещением детей в школах в активно растущих микрорайонах города возникли из-за сорванной концессии по строительству шести новых образовательных учреждений.

Ранее в мэрии отмечали, что в Новосибирске сегодня работает 210 образовательных учреждений. При проектной наполняемости в 136 тысяч детей в школах учатся 218 тысяч. В школах Кировского и Октябрьского районов №196, №217 и №220 в этом году планируется набрать по 10 первых классов. Самой загруженной будет школа №216, где ожидается формирование 12 первых классов.

В 2024 году в школу №217 на улице Виктора Шевелёва в Кировском районе набрали 14 первых классов — 436 человек, до 32 учеников в классе. Школа №216 в Плющихинском микрорайоне приняла почти 470 первоклассников в 13 классов с численностью до 36 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определены подрядчики для нового строительства шести «концессионных» школ. Их сдача запланирована в конце 2026 года.