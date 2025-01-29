Почти 400 зданий отключено от тепла в Новосибирске

В Новосибирске 390 зданий остались без отопления. Информация об отключениях размещена на карте аварийных отключений города. Из них планово отключили 386.

Как сообщили в СГК, на теплосети по улице Немировича-Данченко до 2 часов ночи 30 января будут проводиться ремонтные работы. В зону отключения попали 53 здания, включая 11 многоквартирных домов.

На улице Зорге до конца дня 29 января также будут идти ремонтные работы. В этот период без отопления останутся 73 здания, среди которых 51 жилой дом.

По улицам Б. Богаткова, Кошурникова и Стофато работы будут продолжаться до 3 часов ночи 30 января. В зоне отключения окажется 96 зданий, в том числе 57 многоквартирников.

— Сразу по завершении работ теплосети будут включены в работу, — говорится в сообщении в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области из-за непогоды без электричества остались несколько районов. Энергетики оперативно восстанавливали электроснабжение в регионе.