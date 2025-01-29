В Новосибирске виновнику ДТП с погибшим назначили принудительные работы

В октябре 2023 года в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Новосибирской области.
Авария случилась на улице Мясниковой. Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с Toyota Succeed на проезжей части. Из-за столкновения Toyota вылетела за пределы дороги и сбила пешехода. Водитель Toyota погиб, а пешеход получил травмы.
В Калининском районном суде вынесли приговор водителю автомобиля Mercedes.
Суд приговорил его к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев. Однако приговор был заменён на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Кроме того, виновник был лишён водительских прав на 2,5 года.
Ранее редакция сообщала о том, что скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области. В ДТП на трассе пострадали семь человек.
Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
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