Водитель влетел в столб на улице Ватутина в Новосибирске

Утром 20 июля на улице Ватутина, около остановки «Тульский мост», водитель автомобиля Рено Дастер не справился с управлением и врезался в столб. ДТП произошло в 7.35 утра.
В результате ДТП водитель автомобиля — мужчина 1980 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью. Пассажиры (два мужчины 1982 года рождения) с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
На месте работал наряд ДПС, следственно-оперативная группа.
— Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Напомним, по данным ведомства, за шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 932 ДТП. В них 86 человек погибли, 1184 — получили травмы.
Ранее редакция сообщала, что в 2024 году произошло 62 ДТП с участием мотоциклистов в Новосибирске.
Источник фото: телеграм-канал «Инцидент-Новосибирск»
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