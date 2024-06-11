За спонсирование украинских националистов студента наказали в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор экс-студенту одного из вузов. Парня обвинили в финансирование украинской националистической организации.

Аукцион неслыханной щедрости от новосибирского студента произошел в 2020-м. В течение года молодой человек вел активную переписку в Телеграме с членами запрещенной на территории РФ экстремистской украинской организации «УНА-УНСО». В качестве гуманитарной помощи парень отправил практически всю свою стипендию на счет кураторов-неонацистов.

«Избавиться от кабалы сочувствия» сибиряку помогли оперативники ФСБ. Но давность срока и небольшая сумма не помогли студенту избежать ответственности.

В ноябре 2023 года в отношении новосибирца следователи возбудили уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности». За это время фигурант кардинально изменил свое отношение к проукраинским террористическим и экстремистским организациям, а также о помощи им, он признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В конце мая 2024 года Дзержинский районный суд Новосибирска признал молодого человека виновным и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники ФСБ задержали экс-сотрудника компании «Яндекс» по подозрению в государственной измене. С начала СВО мужчина переводил деньги на счет фонда, зарегистрированного на Украине и осуществлявшего закупку бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов для украинской армии.