Солнце и похолодание до + 2: какая погода на следующей неделе ждет жителей Новосибирска

Холодными, но солнечными днями порадует погода жителей Новосибирска на предстоящей неделе.

По данным сервиса Gismeteo, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до +2…+3 градусов, а днем не превышать 14-градусную отметку.

В понедельник в сибирской столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.

Во вторник новосибирцев обласкает яркое солнышко, при этом температура за окном достигнет лишь 14-градусной отметки.

В среду по городу пройдут кратковременные дожди. Столбики термометра будут показывать +13.

В четверг сохранятся небольшие осадки, воздух прогреется до +14.

Самым теплым днем недели должна стать пятница. Согласно данным погодного сервиса, температура воздуха поднимется до +18 градусов. В последний рабочий день перед выходными обойдется без осадков.

Ранее редакция сообщала о том, что прошедшая суббота стала самым теплым днем бабьего лета в Новосибирске. Это оказалось приятным сюрпризом для сибиряков, ранее не успевших выкопать на своих участках картошку.