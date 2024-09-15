Солнце и похолодание до + 2: какая погода на следующей неделе ждет жителей Новосибирска

Холодными, но солнечными днями порадует погода жителей Новосибирска на предстоящей неделе.
По данным сервиса Gismeteo, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до +2…+3 градусов, а днем не превышать 14-градусную отметку.
В понедельник в сибирской столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.
Во вторник новосибирцев обласкает яркое солнышко, при этом температура за окном достигнет лишь 14-градусной отметки.
В среду по городу пройдут кратковременные дожди. Столбики термометра будут показывать +13.
В четверг сохранятся небольшие осадки, воздух прогреется до +14.
Самым теплым днем недели должна стать пятница. Согласно данным погодного сервиса, температура воздуха поднимется до +18 градусов. В последний рабочий день перед выходными обойдется без осадков.
Ранее редакция сообщала о том, что прошедшая суббота стала самым теплым днем бабьего лета в Новосибирске. Это оказалось приятным сюрпризом для сибиряков, ранее не успевших выкопать на своих участках картошку.
Источник фото freepik/ автор prostooleh
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