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Суд возобновил производство по делу о сносе кафе «Шарик» в Новосибирске

  • 26/07/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Кафе "Шарик"
Спорная ситуация длится уже несколько лет

Арбитражный суд Новосибирской области возобновил рассмотрение дела о сносе здания кафе «Шар» (или «Шарик») на Каменской, 1а. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта.

В августе 2024 года администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам подала в арбитраж исковое заявление с требованием снести трехэтажное здание площадью 585 кв. метров с подвалом. При этом ООО «Вита-К» (арендатор земельного участка — Ред.) запретили до окончания производства по делу совершать любые регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства.

Суд назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизы. В результате исследования, специалисты должны были определить, соответствует ли павильон-кафе рабочей документации и является ли оно объектом капитального строительства. Также им предстояло определить техническое состояние кафе, соответствие строительным нормам и правилам, правилам землепользования, а также дать заключение, создает ли здание угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

Комиссия должна была предоставить результаты экспертизы в феврале 2025 года, но сроки не один раз переносились.

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Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самострой арбитражный суд Новосибирской области


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