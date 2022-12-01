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Под домашний арест отправлен гендиректор строительной компании «Интерком»

  • 01/12/2022, 13:30
обманутые дольщики
Его обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Новосибирской области поддержала поступившее в суд Центрального района Новосибирска ходатайство об избрании меры пресечения генеральному директору ООО «Интерком» Евгения Кошманова.

По версии следствия, Кошманов похитил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома по адресу: Бердск, Речкуновская зона отдыха, территория МК «Сибиряк». Застройщику уже предъявили уголовное дело по статье о мошенничестве (4 статьи 159 УК РФ). Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

Количество дольщиков обманутых «Интеркомом» и нанесенный им ущерб устанавливаются, пояснили в областной прокуратуре.

Напомним, что один из домов компании «Интерком» — дом № 11 — Минстрой региона планировал достроить с применением механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске был зарегистрирован рекорд по количеству обманутых застройщиком дольщиков. 

Фото pixabay — succo

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Рубрики : Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики застройщик


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