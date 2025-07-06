Пациентки Новосибирского областного перинатального центра жалуются на условия

В редакцию Infopro54 обратилась жительница Новосибирской области, которая лежит в Новосибирском областном перинатальном центре.

— Лежу в больнице вторую неделю, отделение патологии, корпус 12. Лежать еще долго. У соседки близнецы и ей лежать еще минимум 3 недели. Еще одна девушка лежит с высоким давлением. На улице лето, жара, а у нас не проветривается палата. Окна не открываются так как литые, жалюзи не помогают. Я лежу с угрозой преждевременных родов, мне нельзя ни сидеть, ни вставать, но приходится гулять по коридорам, так как здесь прохладно. Сижу в коридоре до 2-3 часов ночи, чтобы вымотаться и уснуть от усталости, — рассказала читательница.

По ее словам, ночью из-за духоты высыпаться тоже не получается. Перевести в другую палату читательницу отказались, отметив, что «все переполнено».

На видео, поступившем в редакцию, видно, что в палате работает вентилятор.

— Нам поставили вентилятор, но он не помогает. Для смены стеклопакетов нужно два часа. Мы просили вызвать мастеров, но пока без ответа. Ну или не кладите (пациенток) в эту кладовку, говорите, что в центре нет мест, — возмущается читательница Infopro54.

В палате лежат четверо женщин. В такой же ситуации, по ее словам, находятся роженицы еще в одной палате, расположенной на этом же этаже.

— Такое впечатление, что окна в эти палаты ставили в самый последний момент — какие нашли. И сейчас эту проблему никто не решает, а беременные женщины мучаются в непроветриваемых помещениях, — говорит собеседница редакции.

Судя по сайтам роддомов Новосибирска, в настоящее время закрыт на профилактику роддом №4: с 23 июня по 13 июля включительно.

Напомним, строительство перинатального центра в Новосибирске началось в 2013 году, но уже в 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. В итоге после получения средств из областного и федерального бюджетов центр был достроен и открылся в феврале 2021 года. Он рассчитан на прием до 6 тысяч родов в год, в перспективе — до 7 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям. Целью обследования являлось выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний.