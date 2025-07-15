Подметальные машины для улиц Новосибирска поставит курганская компания

В Новосибирске подведены итоги двух из четырех тендеров на поставку дорожной спецтехники. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно протоколу, за поставку 12 подметально-уборочных машин на базе шасси КАМАЗа боролись 5 компаний. Победителем признано курганское ООО Интеллектуальные технологии машиностроения «Машины специального назначения» (ООО ИТМ «Спецмашина»). Компания снизила первоначальную цену на 55,2 млн рублей (до 184,8 млн рублей).

Проведение этого тендера в начале июля было заблокировано по жалобе еще одной курганской компании — ООО «ИТМ Холдинг». В документе, указано, что описание объекта закупки соответствовало товару единственного производителя «машина подметально-уборочная KBR-K7K» производства АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения». Кроме того, участник аукциона отмечал, что требование к конструкции кузова, указанное в документации, технически невозможно реализовать.

Однако комиссия УФАС Новосибирской области признала жалобу компании необоснованной. Изучив предложения участников, было установлено, что к поставке предложены товары четырех различных производителей, а снижение начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного аукциона составило 23%. Таким образом заявление об отсутствии ограничения количества участников закупки не соответствует действительности.

Напомним, из областного бюджета на приобретение новой уборочной и дорожной техники мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей. Администрация города объявила четыре аукциона, общий список техники включает 55 единиц — подметально-вакуумные машины, снегопогрузчики, тракторы, кохеры (установки, которые производят литой асфальт) и другие механизмы для городского хозяйства.

Стоит отметить, мэрия Новосибирска определилась и с поставщиком двух термос-бункеров для литого асфальта на шасси МАЗ. На участие в нем было подано 2 заявки. Победитель пока не назван, он снизил цену контракта на 300 тысяч рублей (до 29,7 млн рублей).

Еще два аукциона на общую сумму 234 млн рублей находятся на стадии подачи заявок.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО ИТМ «Спецмашина» образовано в 2016 году в Кургане. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство автомобилей специального назначения. Предприятие на 51% принадлежит (через ООО «Финансовые инновации») Светлане и Сергею Муратовым (Сергей Муратов сенатор от Курганской областной думы — Ред.) и на 49% — бизнесмену Юрию Авдалову, зятю Сергея Муратова. Генеральный директор — Андрей Коньков. Согласно отчетности за 2024 год, выручка компании составила 1,7 млрд рублей (в 2023 году — 1,4 млрд рублей), чистая прибыль — 72,8 млн рублей (в 2023 году — 80,3 млн рублей).

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