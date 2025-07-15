Ситуацию с мошенниками в ОСАГО в Новосибирске взял на контроль прокурор Бучман

Добросовестные водители заплатят за мошенников

В середине июня Российский союз автостраховщиков сообщал, что в Банке России обсуждается вопрос введения повышающих коэффициентов для регионов, демонстрирующих чрезмерно высокий уровень убыточности по сравнению со средним значением по стране. Это приведет к повышению стоимости полиса ОСАГО для местных жителей.

Неприятная новость, но Новосибирская область попала в список регионов, где может резко вырасти коэффициент по ОСАГО. Во многом из-за «разгула» мошенников и автоподставщиков, которые с 2016 года чувствуют себя на территории региона очень комфортно. И это при том, что в 2024 году доля водителей, которые не были виновниками ДТП на протяжении десяти лет, в области составила 42,7% от общего числа автовладельцев. Это один из самых высоких показателей в России. В вознаграждение за аккуратную езду все они получили скидку в 54% от цены полиса ОСАГО. Получается, что добросовестным водителям-новосибирцам придется переплачивать за полис ОСАГО из-за мошенников.

По словам директора филиала страховой компании «Энергогарант» в Новосибирской области Марины Синицыной, на данный момент предложение о повышающем коэффициенте находится в стадии проработки, поэтому конкретных цифр нет.

— Если исходить из методологии РСА, Новосибирская область, вероятно, может попасть в категорию с повышающим коэффициентом от 1,1 до 1,3. Это будет означать удорожание полиса для добросовестных водителей, что, конечно, крайне нежелательно, — говорит эксперт.

Глубоко в «красной зоне»

Если решение по повышению коэффициентов будет принято, то причин для этого вполне достаточно.

Область уже много лет находится в «красной зоне» по частоте страховых случаев по «автогражданке» ― 6,0%, что на 32% больше среднего значения по России.

Новосибирск также в топе в стране по количеству уголовных дел.

Регион лидирует за счет повышенных значений индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков по ОСАГО на один автомобиль, по данным мониторинга ЦБ, — 12,3% (в 3,8 раза выше среднероссийского значения).

Область в лидерах по отношению размера «токсичных» выплат (1,07 млрд рублей) к общей сумме страховых выплат по ОСАГО — 24,7% (в 4,4 раза выше, чем в среднем по стране).

По данным финансового уполномоченного РФ Юрия Воронина, в 2024 году к нему поступили 3164 обращения от новосибирцев на действия страховых организаций. По этому показателю регион находится на девятом месте в стране.

— В судах повсеместно распространилась практика взыскания убытков за нарушение договора ОСАГО. Страховщики не соглашаются с этим подходом, а также нередко не обеспечивают ремонт автомобилей, что обуславливает рост числа споров потребителей с ними, — говорится Воронина.

В результате за 2024 год в регионе наблюдался значительный рост средней страховой выплаты, которая увеличилась на 22,2% — с 116,7 до 142,6 тысячи рублей. Этот показатель на 43% превышал среднее значение по России.

Стоимость ОСАГО для водителей Новосибирска одна из самых высоких в России

Марина Синицына считает, что основная причина роста убыточности ОСАГО в регионе — высокая доля мошеннических схем.

— Это и классические автоподставы, и завышенные убытки, и фиктивные ремонты. При этом низкий уровень доведения дел до суда, в том числе по сложным схемам с участием юристов-«помощников», не формирует устойчивого сдерживающего фактора. Все это влечет рост выплат, которые, как вы справедливо отметили, уже на 36% выше, чем в среднем по стране, — констатирует она.

Вице-президент – директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске Евгений Козлов, курирующий тему противодействия мошенничеству в ОСАГО со стороны новосибирских страховщиков, отмечает, что, по последним данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), частота страховых случаев в Новосибирской области — 6,3%, Красноярске — 4,9, Иркутске — 4,8, на Алтае — 4,3, в Кемерове — 4,2. Средняя выплата в Новосибирске — 151 тысяча рублей, по России — 103 тысячи, в Иркутске — 113 тысяч, Красноярске — 107 тысяч. Уровень выплат в Новосибирске ― 146,8%, в Красноярске — 92%.

— На встречах с сотрудниками правоохранительных органов мы постоянно задаем вопрос: «Чем мы отличаемся от других регионов Сибири?» При том, что у нас в области более 40% водителей ездят безаварийно, а цена за ОСАГО запредельная. Добросовестные автовладельцы платят за мошенников, — констатировал собеседник редакции.

В пресс-службе ПАО СК «Росгосстрах» считают, что объяснить существенное превышение основных показателей мониторинга мошеннических рисков в сфере ОСАГО в Новосибирской области каким-либо одним фактором будет некорректно.

— Скорее, можно говорить о совокупности факторов: работа сотрудников правоохранительных органов по противодействию страховому мошенничеству, специфика и масштабы страхового мошенничества, общее экономическое положение в регионе и др., — прокомментировали в ответ на запрос редакции Infopro54 в РГС.

Участники рынка, опрошенные Infopro54, отметили, что бизнес по ОСАГО для них крайне убыточен.

— По итогам первого полугодия 2025 года мы ушли в минус по «автогражданке» для физлиц на 66 млн рублей. Похожие результаты и у других компаний области. Как вы думаете, нужен ли страховщикам такой бизнес? — поинтересовался у корреспондента редакции руководитель одной из страховых компаний, пожелавший остаться неизвестным.

Злоупотребление правом и безнаказанность

— Межведомственная группа по противодействию мошенничеству — это фактически инструмент для акцентирования внимания контролирующих, надзорных и правоохранительных органов на проблематике страхового мошенничества в регионе. Основной задачей группы является выработка действенных мер по минимизации уровня страхового мошенничества. Что касается Новосибирской межведомственной группы, то в последние годы она собирается на постоянной основе. Решения, которые принимаются на заседаниях группы, несомненно, оказывают положительное влияние на проблему страхового мошенничества. В частности, по РГС мы отмечаем активизацию работы сотрудников правоохранительных органов по противодействию страховому мошенничеству. Но объективно говоря, данных действий со стороны правоохранителей недостаточно, с учетом масштабов проблемы и отсутствием положительной динамики по вышеуказанным показателям мошеннических рисков, — прокомментировали в пресс-службе РГС.

Новосибирские страховщики уже неоднократнона межведомственных комиссиях в регионе, а также говорили о том, что очень мало дел о страховых мошенничествах доходят до суда . В регион приезжали эксперты федерального уровня ― руководство Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков. Однако в целом на рынке ОСАГО региона ситуация практически не меняется. Несмотря на то, что межведомственная рабочая группа продолжает работать.

Михаил Спивак, руководитель управления противодействия страховому мошенничеству «Т-Страхования», считает, что одним из ключевых факторов того, почему сложившаяся ситуация в регионе не решается уже на протяжении многих лет, является отсутствие должной реакции на проявления страхового мошенничества.

— Так, только с начала 2023 года «Т-Страхование» направило в правоохранительные органы Новосибирской области 103 заявления о предполагаемых противоправных действиях. Однако количество возбужденных уголовных дел по этим материалам крайне невелико — всего четыре. Такие цифры наводят на вопросы. Надеемся, что в будущем взаимодействие со следственными органами станет более эффективным, а подход к борьбе с мошенничеством — более системным, — говорит Спивак.

Евгений Козлов уверен, что для сокращения страхового мошенничества в регионе должен действовать принцип неотвратимости наказания. Именно в Новосибирске он работает плохо, и это привлекает мошенников. По данным РСА, за 2024 года в области доля возбужденных уголовных дел составила 10,9%, относительно направленных в правоохранительные органы заявлений. Это худший показатель среди регионов в Сибирском федеральном округе. Вторая причина — злоупотребление правом, которое в регионе приобрело массовый характер.

— Автоюристы, которые очень часто представляют интерес автомошенников в суде, злоупотребляют правом и получают по ОСАГО выплаты в размере до 1.5 млн рублей вместо 400 тысяч, обозначенных в законе. В частности, после вынесения судебного решения о выплате они месяцами уклоняются от получения средств на счет: меняют карты, счета, банки, и в итоге «наваривают» на возмещении 365% годовых! За 2024 год по судебным издержкам ОСАГО страховщики Новосибирской области заплатили 506 млн рублей, из которых сумма основного требования составила 138 млн рублей, а 368 млн рублей — это сумма судебных расходов (неустойка, штрафы, судебные издержки). Для сравнения, в 2020 году судебные выплаты составляли 140 млн рублей, ― приводит пример собеседник редакции.

Он также отмечает, что в Новосибирской области много прецедентов, когда при онлайн-оформлении страховки в нее вписываются совершенно посторонние или не существующие в природе люди.

— В итоге выясняется, что в момент ДТП их не было в России или они в принципе никогда не получали права, либо, как инвалиды, не могли сесть за руль. Много подставных страховок оформляется на мигрантов. Они также представляются виновниками или участниками ДТП. Мошенники получают по таким страховкам выплаты, а правоохранительные органы заявления от страховщиков не принимают, заявляя, что здесь нет состава преступления, — комментирует Евгений Козлов.

На фоне высокой доли страхового мошенничества 43,9% новосибирских водителей ездят без ДТП, соблюдая все правила дорожного движения. Это один из самых высоких показателей по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Но они вынуждены переплачивать за страховки из-за тех, кто «зарабатывает» на этом.

— Страховщики сегодня в Новосибирской области работают почти в ноль или в убыток. По данным РСА, по итогам 2024 года уровень выплат с учетом РВД составляет 132%, то есть, условно говоря, со 100 получаемых рублей в цене стоимости полиса страховые компании выплачивают 132 рубля.

Мошенников больше, чем дел

В последнее время СМИ появилось больше информации о делах, возбужденных в Новосибирской области в отношении автоподставщиков. В частности, в 2024 году только по заявлению одной компании были возбуждены несколько десятков уголовных дел

Марина Синицына отметила, что наблюдает позитивные сигналы: увеличилось количество дел, дошедших до суда, и появилась тенденция к более жесткой правовой реакции. Однако системного эффекта, по ее словам, пока недостаточно — слишком много эпизодов так и не получают уголовно-правовой оценки. В РГС также подтвердили, что наблюдают активизацию работы сотрудников правоохранительных органов Новосибирской области по противодействию страховому мошенничеству. Об этом говорят, в частности, публикации в федеральных и региональных СМИ о пресечении деятельности преступных групп, специализирующихся на инсценировках ДТП, о задержании организаторов и рядовых участников ОПГ.

— Однако должны, с сожалением, отметить, что масштабы страхового мошенничества на порядок выше уровня раскрываемости. И на это есть как объективные, так и субъективные причины. Говорить о проценте возбужденных уголовных дел от количества направленных заявлений как о показателе «успешности» противодействию страховому мошенничеству и качестве работы сотрудников правоохранительных органов не совсем корректно. С учетом настоящей специфики страхового мошенничества (когда ДТП реальные, и повреждения соответствуют заявленным обстоятельствам страхового события, а конечная цель недобросовестных страхователей ― получить страховое возмещение, которое будет в разы больше стоимости кустарного ремонта) прямолинейное направление заявления не даст требуемых результатов. Необходимо проведение продолжительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в целях документирования и дальнейшего пресечения преступной деятельности, — отмечают в пресс-службе РГС.

Евгений Козлов заявил, что не наблюдает значительной динамики по росту уголовных дел по ОСАГО в Новосибирской области.

Наконец-то «закрутят гайки»?

В РГС напомнили, что страховщики совместно с РСА и ВСС на постоянной основе выступают с предложениями по внесению корректировок в действующие процессы в целях увеличения эффективности по противодействию страховому мошенничеству.

— Из последнего можно отметить предоставление по запросам страховых компаний административных материалов ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям для принятия обоснованных решений о страховых выплатах. Процесс заработал, но если в большей части регионов материалы предоставляют по официальному письменному запросу, то, например, правоохранители Санкт-Петербурга не предоставляют информацию, ссылаясь на различные нормативные акты и нормы. В настоящее время данный вопрос решается на уровне МВД России, — уточнили в РГС.

Михаил Спивак добавляет, что важным шагом стало бы выявление и пресечение правоохранительными органами Новосибирской области на обслуживаемой территории деятельности хотя бы части организованных преступных групп, специализирующихся на страховых махинациях.

— Это позволило бы продемонстрировать применимость принципа неотвратимости наказания не только на бумаге и стать сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, — говорит страховщик.

Марина Синицына добавляет, что на межведомственных комиссиях сформирован план противодействия страховому мошенничеству. В числе мер:

усиление обмена данными между страховщиками и правоохранительными органами;

инициатива по запуску аналитической системы, выявляющей подозрительные цепочки обращений;

предложения по повышению прозрачности работы аварийных комиссаров и сервисов;

работа с судами и прокуратурой для создания прецедентов и системного подхода к наказанию мошенников.

— Мы уверены: только объединенные усилия всех участников процесса — страхового рынка, органов власти, правоохранителей и судов — могут переломить ситуацию. Иначе мы рискуем столкнуться не только с ростом тарифов, но и с падением доверия населения к ОСАГО как институту, — заявила Синицына.

Евгений Козлов сообщил редакции, что 2 июля в Новосибирске в очередной раз проходило заседание межведомственной группы, где рассматривалась ситуация со страховым мошенничеством.

— В Новосибирскую область приезжал вице-президент ВСС Сергей Ефремов. Прокурор региона Александр Бучман нас заверил, что берет ситуацию на контроль и назвал целый ряд намеченных ведомством мероприятий, которые, по его словам, должны повлиять на уменьшение статистики по мошенничествам в ОСАГО в регионе. Посмотрим, — резюмировал Евгений Козлов.

Ранее редакция сообщала о том, что, в Госдуме предлагают за «автоподставы» сажать в тюрьму на срок до семи лет. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов.