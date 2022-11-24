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Подозреваемому в получении взятки депутату снова продлили срок содержания под стражей

  • 24/11/2022, 17:45
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Подозреваемому в получении взятки Владимиру Лаптеву продлили срок содержания под стражей
До 25 января 2023 года.

По информации Управления Судебного департамента в Новосибирской области, постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 24.11.2022 удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 25 января 2023 года в отношении Владимира Лаптева.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев задержан в конце сентября по подозрению в получении взятки. С тех пор он пребывает в СИЗО.

Владимир Лаптев является представителем партии «Единая Россия» в парламенте Новосибирской области. Избран по округу №3. Также работал депутатом в 4, 5 и 6 созывах. С 2015 года по 2020 год — член совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Новосибирской области. По данным, размещенным на сайте регионального парламента, Владимир Лаптев в прошлом году заработал почти три млн рублей. У него в собственности дом 368 кв метров, земельный участок 318 кв м и гараж — 25 кв м. У несовершеннолетнего ребенка участки площадью 1420 кв м и 796 кв м, а также объект — 210 кв м и квартира 28.7 кв м.

Ранее редакция сообщала, что по подозрению в фиктивном трудоустройстве сотрудника была задержана глава Сузунского района.

Фото пресс-службы регионального парламента

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник уголовное дело суд СИЗО взятка


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