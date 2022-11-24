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«Комфортные остановки» наконец-то нашли инвесторов

  • 24/11/2022, 17:30
Автор:
комфортные остановки
Мэрии удалось набрать желающих модернизировать городские остановки среди предпринимателей. Крупные лоты потенциальные концессионеры проигнорировали.

В мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Об этом по итогам заседания комиссии горсовета по научно-производственному-развитию и предпринимательству сообщил депутат Антон Картавин в телеграм-канале коалиции «Новосибирск-2020».

остановки в Новосибирске

Мэрия решила модернизировать остановки в Новосибирске за счет инвестиционных договоров

Общий контракт, который был неинтересен бизнесу, раскидали на отдельные инвестиционные договоры, пишет депутат. Раньше один инвестор должен был обеспечить весь город остановками, теперь каждый может построить 12 по своему контракту. Желающие участвовать теплую остановку, к которой прилагаются 2-4 навеса. Навесы идут в городскую собственность, а павильон получает инвестор для ведения бизнеса.

Напомним, что количество остановок в контракте на протяжении нескольких лет были камнем преткновения между муниципалитетом и городским предпринимательским сообществом, что вылилось даже в протестную акцию предпринимателей, «неуд» профильному подразделению от депутатов и последующую его реорганизацию.

Коммерсанты неоднократно и в течение нескольких лет заявляли о готовности обустроить и содержать остановочные пункты, на которых располагались их торговые объекты, по тем лекалам, что им даст муниципалитет. Со своей стороны, профильные подразделения мэрии двигали более крупные концессионные проекты.

Дилемма: как создать «умную» систему и не обидеть малый бизнес

Дилемма: как создать «умную» систему и не обидеть малый бизнес

«Умная» остановка это же не просто павильон с навесом, говорил в интервью корреспонденту в феврале 2021 года начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко. Это круглосуточное видеонаблюдение с передачей видеопотока в единый центр управления, его хранение, подключение к системе «112». Как один предприниматель это все организует? Далее, исходя из 115-ФЗ, нельзя нестационарные объекты объединить в концессию. Должен участвовать объект недвижимости. Ну давайте разобьем 250 по 5 объектов на 50 предпринимателей. Тогда нам надо 50 помещений с центрами обработки данных собрать. Невозможно это создать предпринимателю с одним объектом.

В 2021 году «умные» остановки превратились в «комфортные», но это не позволило привлечь концессионера. Последний год между мэрией и предпринимателями шли переговоры по поводу дополнительной нагрузки, которую бизнес получал при модернизации остановки со своей торговой точкой.

 

Ранее редакция сообщала об антивандальных остановках за 3 млн рублей.

Фото из телеграм-канала Антона Картавина

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : нестационарные торговые объекты Комфортные остановки инвестиции


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