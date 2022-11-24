«Комфортные остановки» наконец-то нашли инвесторов

В мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Об этом по итогам заседания комиссии горсовета по научно-производственному-развитию и предпринимательству сообщил депутат Антон Картавин в телеграм-канале коалиции «Новосибирск-2020».
Напомним, что количество остановок в контракте на протяжении нескольких лет были камнем преткновения между муниципалитетом и городским предпринимательским сообществом, что вылилось даже в протестную акцию предпринимателей, «неуд» профильному подразделению от депутатов и последующую его реорганизацию.
Коммерсанты неоднократно и в течение нескольких лет заявляли о готовности обустроить и содержать остановочные пункты, на которых располагались их торговые объекты, по тем лекалам, что им даст муниципалитет. Со своей стороны, профильные подразделения мэрии двигали более крупные концессионные проекты.
В 2021 году «умные» остановки превратились в «комфортные», но это не позволило привлечь концессионера. Последний год между мэрией и предпринимателями шли переговоры по поводу дополнительной нагрузки, которую бизнес получал при модернизации остановки со своей торговой точкой.
Ранее редакция сообщала об антивандальных остановках за 3 млн рублей.
Фото из телеграм-канала Антона Картавина
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