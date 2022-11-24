«Комфортные остановки» наконец-то нашли инвесторов

В мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Об этом по итогам заседания комиссии горсовета по научно-производственному-развитию и предпринимательству сообщил депутат Антон Картавин в телеграм-канале коалиции «Новосибирск-2020».

Мэрия решила модернизировать остановки в Новосибирске за счет инвестиционных договоров Общий контракт, который был неинтересен бизнесу, раскидали на отдельные инвестиционные договоры, — пишет депутат. — Раньше один инвестор должен был обеспечить весь город остановками, теперь каждый может построить 1—2 по своему контракту. Желающие участвовать теплую остановку, к которой прилагаются 2-4 навеса. Навесы идут в городскую собственность, а павильон получает инвестор для ведения бизнеса.

Напомним, что количество остановок в контракте на протяжении нескольких лет были камнем преткновения между муниципалитетом и городским предпринимательским сообществом, что вылилось даже в протестную акцию предпринимателей, «неуд» профильному подразделению от депутатов и последующую его реорганизацию.

Коммерсанты неоднократно и в течение нескольких лет заявляли о готовности обустроить и содержать остановочные пункты, на которых располагались их торговые объекты, по тем лекалам, что им даст муниципалитет. Со своей стороны, профильные подразделения мэрии двигали более крупные концессионные проекты.

Дилемма: как создать «умную» систему и не обидеть малый бизнес «Умная» остановка — это же не просто павильон с навесом, — говорил в интервью корреспонденту в феврале 2021 года начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко. — Это круглосуточное видеонаблюдение с передачей видеопотока в единый центр управления, его хранение, подключение к системе «112». Как один предприниматель это все организует? Далее, исходя из 115-ФЗ, нельзя нестационарные объекты объединить в концессию. Должен участвовать объект недвижимости. Ну давайте разобьем 250 по 5 объектов на 50 предпринимателей. Тогда нам надо 50 помещений с центрами обработки данных собрать. Невозможно это создать предпринимателю с одним объектом.

В 2021 году «умные» остановки превратились в «комфортные», но это не позволило привлечь концессионера. Последний год между мэрией и предпринимателями шли переговоры по поводу дополнительной нагрузки, которую бизнес получал при модернизации остановки со своей торговой точкой.

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