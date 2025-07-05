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В Госдуме предложили новый способ борьбы с «потребительским экстремизмом»

  • 05/07/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
В Госдуме предложили новый способ борьбы с «потребительским экстремизмом»
Штраф по закону о защите прав потребителей будут взыскивать в пользу государства

В Госдуму внесён законопроект, который позволит сократить случаи потребительского экстремизма, когда потребители требуют компенсаций, намного превышающих стоимость технически сложных устройств. Его автором является Первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов. Он уверен, что действующий механизм создаёт риск массовых банкротств среди добросовестных продавцов, производителей и импортеров техники.

Депутат предлагает внести поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей». Штрафы за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке он рекомендует направлять не потребителю, в доход государства. Кроме того, для товаров дороже 10 МРОТ предлагается зафиксировать размер штрафа — 10% от суммы, присужденной потребителю, если продавец не выполнил условия добровольно. Также законопроектом вводится ежедневная неустойка в размере 0,1% от цены товара за каждые сутки задержки при решении споров или предоставлении подменного товара. Её размер не может превышать стоимость товара.

В качестве примера автор законопроекта ссылается на запрет на начисление штрафов для застройщиков за несданные вовремя дома. По его словам, меры позволили стабилизировать рынок недвижимости, сохранив права дольщиков.

Напомним, одной из мерой борьбы с покупательским экстремизмом на маркетплейсах может стать рейтинг с оценкой поведения покупателей. С такой инициативой выступило «Федеральное общество сетевой торговли». Предполагается, что данный рейтинг будет отражать потребительское поведение покупателей. Эту инициативу поддерживают не все, однако некоторые маркетплейсы уже начали тестировать ограничения на возврат товаров. Пока же по данным организации ФОСТ 87% продавцов сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей, а также мошенничеством и допрасходами на логистику.  Все эти действия приводят к потерям до 16% от оборота продавцов, что чревато открытыми конфликтами между покупателями и сотрудниками ПВЗ.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году от жителей Новосибирской области поступило более 19 тысяч жалоб. 42,2% обращений касалось защиты прав потребителей.

Ранее редакция сообщала, что в последние дни новогодних каникул владельцы ПВЗ столкнулись с традиционным «новогодним потребительским экстремизмом».

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Бизнес

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Теги : Потребительский экстремизм законопроект


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