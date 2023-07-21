В реке Бии нашли тело мальчика в том месте, где год назад утонула его сестра

13-летний подросток ушел из дома вечером 15 июля, с тех пор его никто не видел. В ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, 20 июля в реке Бии было обнаружено его тело, пишет КП-Новосибирск. Местные жители сообщили, что в том месте год назад утонула сестра мальчика.

В настоящее время уголовное дело по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика расследуют следственные органы СКР по Алтайскому краю, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Ранее редакция сообщала, что дело санитарки санатория, где ребенок утонул в баке с дезинфицирующим раствором, передано в суд.