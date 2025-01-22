Предприниматель из Новосибирска открыл производство акустических систем

Любовь к музыке жителя Новосибирска Алексея Мухамедзянова переросла в собственный бизнес. Четыре года назад он сделал в теплице первый экземпляр акустических колонок, которые неожиданно стали востребованны во многих городах России. Он самостоятельно сделал расчеты и чертежи, а детали вырезал ручным лобзиком из МДФ.

— Весь процесс я снимал на телефон и выкладывал в интернет. Я не был каким-то ярым видеоблогером. Но как-то людей зацепило, пошли просмотры, лайки, и когда акустическая система была готова, мне написал человек, который захотел эту систему себе. В итоге этот первый комплект мною сделанных колонок, я обменял на автомобиль. Так всё и началось, — рассказал он изданию BFM-Новосибирск.

Акустические системы Алексея Мухамедзянова практически полностью изготавливаются на отечественном оборудовании и из отечественных материалов. Он говорит, что не ожидал такого высокого спроса. Недавно предприниматель подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Myxahome, а в штате его компании теперь работает еще один сотрудник. На карте заказов у них отмечены 82 города.

Напомним, на регистрацию товарного знака может быть подано слово, логотип, слоган или комбинация из указанных элементов. Заявка подается в отношении тех товаров и услуг, для которых предполагается использование товарного знака по списку, который установлен Международной классификацией (МКТУ). Заявка подается в Роспатент. Срок ее рассмотрения — от 4 до 8 месяцев.

Патентный поверенный, руководитель офиса Semenov&Pevzner в Новосибирске Юлия Буренкова в интервью редакции Infopro54 отмечала, что получив регистрацию товарного знака, предприниматель может: защитить свой бренд, отграничиться от конкурентов, поставить его на баланс компании как нематериальный актив, повысив привлекательность компании на рынке, создать франшизную сеть, заключив договоры коммерческой концессии с партнерами, а также масштабировать бизнес путем выхода на маркетплейс и пресечь контрафакт на этом маркетплейсе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создадут производство грампластинок за 150 млн рублей. В эксплуатацию завод планируется ввести весной 2025 года, его мощность должна превысить 100 тысяч пластинок в год.