В Новосибирске автодром «Сибирского кольца» очищают от шин

В Новосибирске ведётся работа по очистке территории несостоявшегося проекта автодрома «Сибирское кольцо» от автомобильных покрышек. На протяжении многих лет, на площадке складировались шины. В этом году специалисты по охране окружающей среды насчитали на территории более 10 тысяч покрышек и приняли решение об их вывозе.

Как сообщила мэрия Новосибирска, с подрядчиком заключен договор на утилизацию шин, и на данный момент удалось вывезти уже 60% от общего количества вторсырья.

Экологи заявили, что планируют держать ситуацию на контроле. В частности, планируется организовать дополнительные площадки для приёма утилизированных автомобильных шин от населения, а также провести профилактические рейды по шиномонтажным организациям с целью проверки наличия у них договоров на утилизацию.

Напомним, в начале сентября компанию ООО «Сибирское кольцо» признали банкротом. Она планировала реализовать в районе ТЭЦ-5 проект по созданию автодрома для авто- и мотогонок.

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