Стали известны подробности обрушения в здании концессионной школы Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение недостроенного здания школы. В Следственном комитете сообщили, что в результате трагедии в неэксплуатируемом здании погибли два человека.

Директор ООО «Новая школа» — управляющий компании, созданной правительством Новосибирской области для завершения строительства концессионных школ, рассказал, что субподрядчик работал по договору с предыдущим концессионером. 11 марта он приехал на объект, чтобы забрать своё оборудование. ЧП произошло, когда сотрудники пытались вывезти имущество со строительной площадки.

Он сообщили Горсайту, что сейчас причины трагедии выясняют компетентные органы.

Напомним, концессионные соглашения о строительстве в городе шести школ, рассчитанных на 5775 мест, было подписано в 2021 году. Общая стоимость проекта с учётом налога на добавленную стоимость составила около 8 миллиардов рублей.

Изначально планировалось завершить строительство к февралю 2023 года. Этот срок был перенесён на декабрь 2023 года. Однако также не был соблюдён. Весной 2024 года в отношении концессионера было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Летом на территории недостроенных объектов был введён режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций. На тот момент степень готовности зданий составляла от 18 до 22%.

В декабре стало известно, что строительство будет завершено компанией, учреждённой структурами правительства Новосибирской области.

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