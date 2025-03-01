Время посевов перцев и баклажанов назвал новосибирцам агроном Мармулев

Несмотря на то, что в Новосибирск вновь заглянула зима со снежными заносами, у местных садоводов сезон посадок в самом разгаре. В конце февраля наступает идеальное время, чтобы сеять перцы и баклажаны для выращивания в теплицах. В начале марта уже можно готовить рассаду для отрытого грунта.

Перцы и баклажаны плохо переносят пикирование из-за неразвитых боковых корней, а потому высаживать рассаду нужно сначала в маленькие емкости, а потом сделать перевалку в стаканчики большего объема.

— Конечно, если посеять в большой ящик, а потом рассаживать, все приживётся, все будет, но задержка в развитии будет примерно две недели, — пояснил Алексей Мармулев VN.ru.

Подготовленный с осени грунт надо отогреть в течение нескольких дней при комнатной температуре. Для этого дачники чаще всего используют покупной субстрат.

— В идеальном грунте должно быть такое соотношение: одна часть дерновой земли (можно взять просто дачную), одна часть торфа для разрыхления и, если есть возможность, я бы советовал еще взять одну часть перегноя. Это идеальный грунт. Удобрения на этапе посевов мы не добавляем, так как это будет мешать всхожести, — добавил агроном.

Удобрения начинают добавлять в жидком виде только после появления первых двух настоящих листьев. Подкармливать лучше всего раз в две недели. Рассада должны быть готова для высадки в теплицу к концу мая, а для открытого грунта – в начале лета.

Ранее редакция сообщала о том, что у кандидата агрономических наук из Новосибирска Людмилы Шубиной есть индивидуальный подход и сроки высадки растений, которые высаживают в домашних условиях. И они совсем не зависят от лунного календаря, которым руководствуются многие садоводы.