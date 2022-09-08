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Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют

  • 08/09/2022, 19:08
Автор:
ремонт дорог
Депутаты Заксобрания снова раскритиковали скорость и качество дорожных ремонтов в Новосибирске в целом, а также темпы освоения бюджетных средств.

За ремонт дорог ответит

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело проверку качества выполнения работ по дорожному ремонту на проспекте Дзержинского на участке 1,4 км от улицы Кошурникова до улицы Королева. Накануне в социальных сетях и СМИ появилась информация о жалобах от автомобилистов на ямы на дороге.

— Жалобы со стороны граждан полностью правомерны, недостатки при ремонте были вызваны несоблюдением условий безопасности: отсутствовали ограждения люков дождеприемных колодцев, — констатировал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

В правительстве региона сообщили, что в ходе ремонта все недостатки на объекте были оперативно устранены. К подрядчику будут применены штрафные санкции.

Заказчиком ремонта на проспекте Дзержинского является мэрия Новосибирска. Генеральная подрядная организация — ООО «Дорсиб плюс». Производитель работ — ООО «Автодорремонт техно». Работы проводятся за счет субсидии из областного бюджета, выделенной Новосибирску в мае 2022 года по поручению губернатора Андрея Травникова. Полностью закончить работы на данном участке планируется в течении двух недель.

Не оправдали надежд

Отметим, что качество ремонта городских дорог на этой неделе также изучали депутаты регионального парламента в рамках выездного заседания транспортного комитета.

В частности, председатель комитета Валерий Ильенко обратил внимание на то, что на улицах не сделана временная разметка, оперативно не заделываются вырубки на проезжей части, что создает проблемы для автомобилистов. После завершения работ оперативно не убираются блоки и ограничительные знаки, что приводит к формированию пробок. Кроме того, депутаты раскритиковали перепады, которые образуются на стыках разных дорог, на участках, прилегающих к рельсовому транспорту и к колодцам.

— Мы говорим о том, что Новосибирск загружен пробками, но движение транспорта имеет гидравлические характеристики. Там, где возникает сопротивление, образуется пробка. Мне, как автомобилисту, понятно, что водители тормозят на таких перепадах — и это приводит к пробкам. Один из примеров — выезд с Октябрьского моста на улицу Восход. Там выступает в 5 см оголовок, — пояснил депутат Владимир Анисимов.

ремонт дорог

Новосибирск получит дополнительно на ремонт дорог 150 млн рублей

Кроме того, парламентарии вновь раскритиковали темпы освоения средств, выделенных городу на дорожные ремонты. В том числе дополнительных, которые перечислялись сверх бюджета, заложенного на 2022 год. В частности, депутаты отметили, что большое отставание по объему работу наблюдается на Гусинобродском шоссе. До 1 октября контракт не будет выполнен, констатировал Валерий Ильенко.

Он также раскритиковал работу города с покупкой техники для ЖКХ.

— На эти цели были выделены 150 млн рублей, но я особо не видел никого из города, транспортного департамента мэрии, чтобы кто-то ходил в правительство, стучался, говорил: «Давайте быстрее эти средства». Я убежден, что деньги в итоге будут освоены, но их можно было бы получить на месяц раньше, — заявил Ильенко. — Возможно, не по линии БКАД, так по МинЖКХ. А у нас получается, что [в мэрии] ждут, когда им все принесут на блюдечке.

Депутаты профильного комитета намерены на ближайшем заседании детально обсудить ситуацию с освоением средств, выделенных в этом году на ремонт дорог города. Особенно речь идет о дополнительном финансировании. По результатам этой работы будут приниматься решения на следующий год.

— Сейчас обсуждается возможность перераспределения 187 млн рублей дорожных средств. Мы снова предлагаем Минтрансу — давайте их дадим тем, кто уже выполнил работу, даже если в планах сдача этого объекта стоит на 2023 год, чтобы выйти на следующий год с неосвоенными бюджетами, — пояснил Ильенко.

 

Ранее редакция сообщала о том, как депутаты горсовета раскритиковали работу департамента транспорта мэрии по модернизации конечных остановок. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог депутаты


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