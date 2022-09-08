Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

Почему так дорого?

Депутаты Заксобрания области на комитете по соцполитике «пытали» региональных чиновников: почему вдруг себестоимость семи поликлиник, строящихся в рамках государственно частного партнерства, после выхода из экспертизы возросла с 14 до 19,5 млрд рублей, при том, что сроки окончания строительства сдвинулись. Напомним, что в ходе июльской сессии вице-губернатор Владимир Знатков сообщал, что в настоящее время три поликлиники уже строятся, еще четыре на тот момент выходят из экспертизы. На комитете по социальной политике примерно такой же расклад дали и в ГК ВИС, дочерняя компания которой занимается строительством, заверив депутатом, что первая партия из трех поликлиник будет готова в 2023 году, вторая из оставшихся четырех — годом позднее.

— Первое, что мы планируем, — это продление сроков, пролонгацию, — сообщает министр. — Но очевидно, что по срокам на период, когда должна была быть эксплуатация, зашел период проектирования и стройки. С одной стороны, это нам растянет, уменьшит нагрузку, но, с другой стороны, понятно, что за счет увеличения срока процент по кредиту будет больше. Второе — попробовать удешевить концессию по поликлиникам за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Но там тоже есть свои нюансы удорожания, которые нужно учитывать и все просчитывать.

Что касается стоимости, то, как поясняет министр экономического развития области Лев Решетников, по итогам Главгосэкспертизы площадь объектов, увеличилась до более 88 тысяч кв. м. Стоимость, согласно ПСД, — 12,5 млрд, в текущий момент сумма возмещения— 27 млрд, капитальный грант составил 3,2 млрд, увеличившись за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

В связи с этим, по словам Решетникова, сейчас в региональном правительстве рассматриваются несколько сценариев по возможному удешевлению объектов.

Второй аргумент относительно удорожания, озвученный уже главой Минздрава Константином Хальзовым, связан с изменениями федерального законодательства о первичной медпомощи, принятыми в конце декабря 2019 года.

— Указ Минздрава РФ кардинально изменил работу первичного звена с точки зрения диспансеризации, профосмотра, онкопоиска и всех диагностических мероприятий, — поясняет Хальзов. — В соответствии с этим постановление правительства от июня 2020 года были внесены изменения в медико-техническое задание для того, чтобы оно тоже полностью соответствовало всем современным требованиям. Поэтому наши поликлиники сегодня спроектированы в соответствии со всеми требованиями к организации медицинской помощи жителям Новосибирской области.

Аргументы министров вызвал бурные возражения депутата Вячеслава Илюхина, который, по его словам, работает в строительной отрасли с 80-х годов прошлого века.

— Сейчас стоимость одной поликлиники безо всяких накруток получается 2,7 млрд рублей, — приводит пример депутат. — У нас сейчас в Краснообске строится поликлиника на 750 мест, которая стоит 1 млрд. Почему цена на поликлиники, которые строятся по концессии, у нас отличается более чем в два раза?

Попытался ответить Лев Решетников:

— Насколько понимаю, там разное оснащение.

Это спровоцировало новую волну претензий депутата

— По оснащению поликлиник: по счастливой случайности мой одноклассник комплектует поликлиники в Москве, — заявил Илюхин. — Самая крутая поликлиника, которую он укомплектовал в этом году, — 310 млн. Если мы сейчас берем 1 млрд, прибавляем 310 млн, мы получаем 1,4 млрд. Итого — 9,7 млрд на семь поликлиник. У вас сумма — 19 млрд. Вы, кроме как беспределом, преступлением это можете назвать? Когда мне рассказывают, что, например, фундамент там крепче, чем под шестиэтажное здание, когда говорят подобные вещи, и все в это верят, у меня ощущение, что нахожусь в театре абсурда. С пересчетом срока эксплуатации поликлиники будут стоить 28,7 млрд, то есть одна поликлиника по концессии — 4,1 млрд.

— ГК ВИС, которая нам уже тут устроила «мусорную» концессию, город Новосибирск и Новосибирскую область загоняет в рабство, и мы сидим молчим! — разошелся Илюхин, повысив голос. — Мы являемся участниками преступления, если позволим сделать это и дальше! Мы должны вынести этот вопрос на комитет по строительству, на сессию. Здесь находится прокуратура. Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассмотрели в ФСБ! Я, прожив свою жизнь в Новосибирске, должен смотреть, как сюда приходят какие-то прохиндеи и грабят мой город? И министры делают доклады, как будто ничего не случилось. И губернатор сказал: «Да, критика справедлива», но и мы тут руку приложили. Правительство области реализует преступную схему.

Доверять ли экспертизе?

В следующей части своего выступления депутат, помимо поликлиник, помянул недобрым словом и другие проекты, реализуемые ГК ВИС в Новосибирске, а также правительство области в целом, включая губернатора.

На подмогу министрам пришла экспертиза, предложив сравнить самую дорогую (№16) и упомянутую Илюхиным Краснобскую больницы.

— По площади, этажности и строительному объемы поликлиники практически идентичны, — сообщают в ведомстве. — Дальше начинаются различия: 16-я поликлиника — 1,1 тысячи посещений в смену, Краснообская — 750. Соответственно, количество персонала: 16-я — 712, Краснобская — 260. Далее, различия в технологической оснастке, наличию рентгенов, КТ и так далее. Есть различия по площадкам. Поликлиника №16 — крайне сложный рельеф, форма участка. Перепад рельефа — 8 м, очень сложная геология, соответственно, там сложнее фундамент. По Краснообску — практически ровный участок. Цена 16-й после проведения экспертизы — 3,4 млрд, Краснобской — 1,6 млрд.

Более того, по словам экспертов, по стоимости поликлиник удалось добиться снижения в 3,2 млрд рублей в общем, в среднем — 300-400 млн по каждой поликлинике.

Илюхина авторитет экспертов не впечатлил.

— Экспертизе после того, как в прошлом году утвердила стоимость жилья для детей-сирот в 116000 за кв. м в то время, как в «элитке» было 82000 — грош цена! — заявил он. — Я буду настаивать, чтобы экспертиза здесь была серьезная, которую Хуснуллин (Вице-премьер РФ. — Ред.) пришлет, а не вы ее здесь проведете или подрядчик, которому вы доверили здесь сметы считать. Хоть один объект сдан вовремя?

— Давайте вместе съездим, я там постоянно хожу, покажите мне, где перепады 8 м?, — предложил Новоселов. — Там ровный простор. Далее, концессионер по этим поликлиникам получал субсидии в прошлом году, получит в этом году. У нас концессию подписали одновременно на строительство всех семи поликлиник. И теперь бюджетную субсидию концессионер получает на все семь сразу. Видимо, наполучал субсидии и тогда начал потихоньку строить на бюджетные деньги, не на свои, не на кредитные. А должен был сдать все поликлиники и только потом получать выплаты.

В столь принципиальных различиях усомнился и депутат Яков Новоселов, на территории округа которого может появиться одна из потенциальных поликлиник. При этом депутат напомнил слова губернатора, несколько лет утверждавшего, что в 2021 году все семь поликлиник будут сданы.

По мнению депутата Дмитрия Козловского, на изменение стоимости объектов, в первую очередь, мог повлиять процент банковского кредита.

— В этом (Удорожании. — Ред.) больше всего банковского процента, — считает депутат. — Это же инфраструктурная ипотека. Я, например, первую ипотеку брал в 2014 году — 2,5 млн. И таких, как я — пол-Новосибирска. Итоговая цена — в 4,5 раза больше. Кто меня ограбил? Банки? Это текущая ситуация. Мне тоже не нравится, что у нас такие ставки. Я считаю, что должны быть другие ставки и другие проценты. Поэтому переплату нужно сравнивать без учета кредита.

Козловскому возразил Илюхин.

— Давайте проценты потом и накручивать, — заявил он. — Когда вы брали ипотеку, вам не говорили, что квартира стоит миллион, покупайте ее за два, а мы потом уже проценты насчитаем. Вообще, время такое: идет спецоперация, а здесь какие-то мутные схемы зреют. То, что я здесь шум поднял — это только начало!

Вопросом «нужна ли нам такая ипотека» задалась вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко.

— Когда они будут сданы, это для бюджета будут минимум 4,5 млрд в год, — рассуждает Диденко. — Посчитаем сюда инфекционку (+4,5 млрд), уже будет 9 млрд. Ребята, у нас есть такие бюджетные возможности? Когда мы берем ипотеку, мы думаем, будут ли у нас бюджетные возможности? Кроме того, отставание привело к тому, что мы получили бюджетный убыток. В прошлом году мы собирались у вас, Лев Николаевич, большинство депутатов слышали совершенно другие сроки: в 2021 году экспертиза была 14 млрд, сегодня — 19,5 млрд. Да и подрядчик не вышел. Можно говорить, что год просрочки — 5 млрд убытка.

Игорь Гришунин, пока в качестве возможного фактора удорожания, привел, теоретические судебные разборки

— Разговариваешь с подрядчиком и слышишь аргумент: мы в судах, — рассказывает он по опыту строительства других объектов. — В результате строительство становится. А это федеральные деньги. С каждый судебным процессом, в который вы ушли — дороже и дороже.

А был ли Минстрой?

Стоит отметить, что, несмотря на критику от депутатов хода и стоимости строительных работ, отдельной порции «комплиментов» удостоился исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Алексей Колмаков. Еще в начале заседания комиссии Игорь Гришунин объявил депутатам, что не знает, будет ли в нем участвовать представитель.

— Исполняющий обязанности министра строительства области Колмаков Алексей Викторович будет или нет, даже не знаю, — объявил Гришунин. — Есть у кого информация? Он докладчик сегодня. Он приглашен много раз.

— Справку министерства строительства, которую мы добивались, нам прислали вчера в 20 часов 15 минут, — заявил Гришунин. — Мы ее разослали вчера. Но нам сложно будет. Конечно, контакт с вами продолжим, чтобы понимание полное было. Не все у вас сегодня спросим, но постараемся спросить, чтобы нам было понятно. К сожалению, добиваемся информации о вашей деятельности по телефону. Я сделаю все, чтобы губернатор знал о вашем отношении к депутатам Заксобрания.

После того, как Колмаков на заседании все же появился, председатель комиссии не упустил случая попенять ему, во-первых, за «своевременное» предоставление депутатам тезисов доклада для предварительного ознакомления.

Вторым пунктом претензий стало полувиртуальное присутствие представителей министерства на объектах в ходе выездных мероприятий. По словам Гришунина, их там не было.

Однако Колмаков уверяет, что представитель министерства был.

— Его не узнали, видимо, но он был, — заявил чиновник. — Вся информация о поездке мне была дана. Исправимся, в следующий раз будем представляться, чтобы было понятно, что министерство здесь.

Напомним, что еще в ходе июльской сессии депутат Константин Антонов поставил на вид чиновникам регионального правительства неуважительное отношение к депутатам — участие в заседаниях профильных комитетов «по желанию».

По информации ГК ВИС, по результатам реализации концессионного соглашения более 320 тысяч жителей Новосибирска должны получить новую медицинскую инфраструктуру — семь поликлиник рассчитанных на 6500 посещений в смену. Предполагается создание рабочих мест для более 4000 специалистов. Медицинскую эксплуатацию будут осуществлять существующие государственные учреждения здравоохранения бесплатно в рамках ОМС.

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