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Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

  • 08/09/2022, 19:04
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концессия по поликлиникам
В Заксобрании раскритиковали ход строительства и удорожание медицинской концессии.

Почему так дорого?

Депутаты Заксобрания области на комитете по соцполитике «пытали» региональных чиновников: почему вдруг себестоимость семи поликлиник, строящихся в рамках государственно частного партнерства, после выхода из экспертизы возросла с 14 до 19,5 млрд рублей, при том, что сроки окончания строительства сдвинулись. Напомним, что в ходе июльской сессии вице-губернатор Владимир Знатков сообщал, что в настоящее время три поликлиники уже строятся, еще четыре на тот момент выходят из экспертизы. На комитете по социальной политике примерно такой же расклад дали и в ГК ВИС, дочерняя компания которой занимается строительством, заверив депутатом, что первая партия из трех поликлиник будет готова в 2023 году, вторая из оставшихся четырех — годом позднее.

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Что касается стоимости, то, как поясняет министр экономического развития области Лев Решетников, по итогам Главгосэкспертизы площадь объектов, увеличилась до более 88 тысяч кв. м. Стоимость, согласно ПСД, 12,5 млрд, в текущий момент сумма возмещения 27 млрд, капитальный грант составил 3,2 млрд, увеличившись за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

Первое, что мы планируем, это продление сроков, пролонгацию, сообщает министр. Но очевидно, что по срокам на период, когда должна была быть эксплуатация, зашел период проектирования и стройки. С одной стороны, это нам растянет, уменьшит нагрузку, но, с другой стороны, понятно, что за счет увеличения срока процент по кредиту будет больше. Второе попробовать удешевить концессию по поликлиникам за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Но там тоже есть свои нюансы удорожания, которые нужно учитывать и все просчитывать.

В связи с этим, по словам Решетникова, сейчас в региональном правительстве рассматриваются несколько сценариев по возможному удешевлению объектов.

Второй аргумент относительно удорожания, озвученный уже главой Минздрава Константином Хальзовым, связан с изменениями федерального законодательства о первичной медпомощи, принятыми в конце декабря 2019 года.

Указ Минздрава РФ кардинально изменил работу первичного звена с точки зрения диспансеризации, профосмотра, онкопоиска и всех диагностических мероприятий, поясняет Хальзов. В соответствии с этим постановление правительства от июня 2020 года были внесены изменения в медико-техническое задание для того, чтобы оно тоже полностью соответствовало всем современным требованиям. Поэтому наши поликлиники сегодня спроектированы в соответствии со всеми требованиями к организации медицинской помощи жителям Новосибирской области.

Аргументы министров вызвал бурные возражения депутата Вячеслава Илюхина, который, по его словам, работает в строительной отрасли с 80-х годов прошлого века.

Сейчас стоимость одной поликлиники безо всяких накруток получается 2,7 млрд рублей, приводит пример депутат. У нас сейчас в Краснообске строится поликлиника на 750 мест, которая стоит 1 млрд. Почему цена на поликлиники, которые строятся по концессии, у нас отличается более чем в два раза?

Попытался ответить Лев Решетников:

Насколько понимаю, там разное оснащение.

Это спровоцировало новую волну претензий депутата

По оснащению поликлиник: по счастливой случайности мой одноклассник комплектует поликлиники в Москве, заявил Илюхин. Самая крутая поликлиника, которую он укомплектовал в этом году, 310 млн. Если мы сейчас берем 1 млрд, прибавляем 310 млн, мы получаем 1,4 млрд. Итого — 9,7 млрд на семь поликлиник. У вас сумма 19 млрд. Вы, кроме как беспределом, преступлением это можете назвать? Когда мне рассказывают, что, например, фундамент там крепче, чем под шестиэтажное здание, когда говорят подобные вещи, и все в это верят, у меня ощущение, что нахожусь в театре абсурда. С пересчетом срока эксплуатации поликлиники будут стоить 28,7 млрд, то есть одна поликлиника по концессии 4,1 млрд.

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В следующей части своего выступления депутат, помимо поликлиник, помянул недобрым словом и другие проекты, реализуемые ГК ВИС в Новосибирске, а также правительство области в целом, включая губернатора.

ГК ВИС, которая нам уже тут устроила «мусорную» концессию, город Новосибирск и Новосибирскую область загоняет в рабство, и мы сидим молчим! разошелся Илюхин, повысив голос. Мы являемся участниками преступления, если позволим сделать это и дальше! Мы должны вынести этот вопрос на комитет по строительству, на сессию. Здесь находится прокуратура. Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассмотрели в ФСБ! Я, прожив свою жизнь в Новосибирске, должен смотреть, как сюда приходят какие-то прохиндеи и грабят мой город? И министры делают доклады, как будто ничего не случилось. И губернатор сказал: «Да, критика справедлива», но и мы тут руку приложили. Правительство области реализует преступную схему.

Доверять ли экспертизе?

На подмогу министрам пришла экспертиза, предложив сравнить самую дорогую (№16) и упомянутую Илюхиным Краснобскую больницы.

По площади, этажности и строительному объемы поликлиники практически идентичны, сообщают в ведомстве. Дальше начинаются различия: 16-я поликлиника 1,1 тысячи посещений в смену, Краснообская 750. Соответственно, количество персонала: 16-я 712, Краснобская 260. Далее, различия в технологической оснастке, наличию рентгенов, КТ и так далее. Есть различия по площадкам. Поликлиника №16 — крайне сложный рельеф, форма участка. Перепад рельефа 8 м, очень сложная геология, соответственно, там сложнее фундамент. По Краснообску практически ровный участок. Цена 16-й после проведения экспертизы 3,4 млрд, Краснобской 1,6 млрд.

Более того, по словам экспертов, по стоимости поликлиник удалось добиться снижения в 3,2 млрд рублей в общем, в среднем — 300-400 млн по каждой поликлинике.

Илюхина авторитет экспертов не впечатлил.

Экспертизе после того, как в прошлом году утвердила стоимость жилья для детей-сирот в 116000 за кв. м в то время, как в «элитке» было 82000 — грош цена! заявил он. Я буду настаивать, чтобы экспертиза здесь была серьезная, которую Хуснуллин (Вице-премьер РФ. Ред.) пришлет, а не вы ее здесь проведете или подрядчик, которому вы доверили здесь сметы считать. Хоть один объект сдан вовремя?

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В столь принципиальных различиях усомнился и депутат Яков Новоселов, на территории округа которого может появиться одна из потенциальных поликлиник. При этом депутат напомнил слова губернатора, несколько лет утверждавшего, что в 2021 году все семь поликлиник будут сданы.

Давайте вместе съездим, я там постоянно хожу, покажите мне, где перепады 8 м?, предложил Новоселов. Там ровный простор. Далее, концессионер по этим поликлиникам получал субсидии в прошлом году, получит в этом году. У нас концессию подписали одновременно на строительство всех семи поликлиник. И теперь бюджетную субсидию концессионер получает на все семь сразу. Видимо, наполучал субсидии и тогда начал потихоньку строить на бюджетные деньги, не на свои, не на кредитные. А должен был сдать все поликлиники и только потом получать выплаты.

По мнению депутата Дмитрия Козловского, на изменение стоимости объектов, в первую очередь, мог повлиять процент банковского кредита.

В этом (Удорожании. Ред.) больше всего банковского процента, считает депутат. Это же инфраструктурная ипотека. Я, например, первую ипотеку брал в 2014 году 2,5 млн. И таких, как я — пол-Новосибирска. Итоговая цена в 4,5 раза больше. Кто меня ограбил? Банки? Это текущая ситуация. Мне тоже не нравится, что у нас такие ставки. Я считаю, что должны быть другие ставки и другие проценты. Поэтому переплату нужно сравнивать без учета кредита.

Козловскому возразил Илюхин.

Давайте проценты потом и накручивать, заявил он. Когда вы брали ипотеку, вам не говорили, что квартира стоит миллион, покупайте ее за два, а мы потом уже проценты насчитаем. Вообще, время такое: идет спецоперация, а здесь какие-то мутные схемы зреют. То, что я здесь шум поднял это только начало!

Вопросом «нужна ли нам такая ипотека» задалась вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко.

Когда они будут сданы, это для бюджета будут минимум 4,5 млрд в год, рассуждает Диденко.   Посчитаем сюда инфекционку (+4,5 млрд), уже будет 9 млрд. Ребята, у нас есть такие бюджетные возможности? Когда мы берем ипотеку, мы думаем, будут ли у нас бюджетные возможности? Кроме того, отставание привело к тому, что мы получили бюджетный убыток. В прошлом году мы собирались у вас, Лев Николаевич, большинство депутатов слышали совершенно другие сроки: в 2021 году экспертиза была 14 млрд, сегодня — 19,5 млрд. Да и подрядчик не вышел. Можно говорить, что год просрочки — 5 млрд убытка.

Игорь Гришунин, пока в качестве возможного фактора удорожания, привел, теоретические судебные разборки

Разговариваешь с подрядчиком и слышишь аргумент: мы в судах, рассказывает он по опыту строительства других объектов. В результате строительство становится. А это федеральные деньги. С каждый судебным процессом, в который вы ушли дороже и дороже.

А был ли Минстрой?

Стоит отметить, что, несмотря на критику от депутатов хода и стоимости строительных работ, отдельной порции «комплиментов» удостоился исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Алексей Колмаков. Еще в начале заседания комиссии Игорь Гришунин объявил депутатам, что не знает, будет ли в нем участвовать представитель.

Исполняющий обязанности министра строительства области Колмаков Алексей Викторович будет или нет, даже не знаю, объявил Гришунин. Есть у кого информация? Он докладчик сегодня. Он приглашен много раз.

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После того, как Колмаков на заседании все же появился, председатель комиссии не упустил случая попенять ему, во-первых, за «своевременное» предоставление депутатам тезисов доклада для предварительного ознакомления.

Справку министерства строительства, которую мы добивались, нам прислали вчера в 20 часов 15 минут, заявил Гришунин. Мы ее разослали вчера. Но нам сложно будет. Конечно, контакт с вами продолжим, чтобы понимание полное было. Не все у вас сегодня спросим, но постараемся спросить, чтобы нам было понятно. К сожалению, добиваемся информации о вашей деятельности по телефону. Я сделаю все, чтобы губернатор знал о вашем отношении к депутатам Заксобрания.

Вторым пунктом претензий стало полувиртуальное присутствие представителей министерства на объектах в ходе выездных мероприятий. По словам Гришунина, их там не было.

Однако Колмаков уверяет, что представитель министерства был.

Его не узнали, видимо, но он был, заявил чиновник. Вся информация о поездке мне была дана. Исправимся, в следующий раз будем представляться, чтобы было понятно, что министерство здесь.

Напомним, что еще в ходе июльской сессии депутат Константин Антонов поставил на вид чиновникам регионального правительства неуважительное отношение к депутатам   участие в заседаниях профильных комитетов «по желанию».

По информации ГК ВИС, по результатам реализации концессионного соглашения более 320 тысяч жителей Новосибирска должны получить новую медицинскую инфраструктуру семь поликлиник рассчитанных на 6500 посещений в смену. Предполагается создание рабочих мест для более 4000 специалистов. Медицинскую эксплуатацию будут осуществлять существующие государственные учреждения здравоохранения бесплатно в рамках ОМС.

 

Ранее редакция сообщала о задержке темпов строительства детской поликлиники в Барабинске.

 

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ коррупция Концессия по поликлиникам здравоохранение депутат


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