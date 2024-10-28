Подтверждается гибель посевов на 100 тысячах гектаров в Новосибирской области

В регионе идет уточнение актированных посевов, которые пострадали или полностью погибли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. По предварительным данным, площадь погибших посевов — около 100 тысяч гектаров. Ранее говорилось о 160 тысячах гектаров, а ущерб аграриев от непогоды ранее анонсировался в 1 млрд рублей.

— Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые отразились на качестве зерна, в бункерном весе сегодня собрано 2,5 млн тонн урожая. Сейчас идет его подработка, — отметил Шинделов. — В итоге в амбарном весе производство будет на уровне прошлого года, хотя мы рассчитывали на больший результат.

Напомним, ранее Минсельхоз и аграрии говорили о плохом качестве урожая 2024 года, а также высокой доле пророщенного зерна, которое относится к 4-5 классу.

— Сейчас все аграрии ждут оптимальной цены для продажи зерна. Та, которая сегодня существует на рынке, не отвечает рентабельности производства урожая. В зависимости от технологии себестоимость производства зерна варьируется от 9 до 17 тысяч рублей за тонну, — отметил Шинделов.

Генеральный директор ООО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов в середине октября сообщал, что пшеница 3-го класса в среднем на рынке стоит 13-14 тысяч рублей за тонну, более низкого класса — 9-10 тысяч рублей за тонну.

Выше, чем в 2023 году, урожай по техническим культурам: при плане в 421 тысячу тонн на складах аграриев уже находится 481 тысяча тонн. При этом еще не убрано 1,5 тысячи гектаров рапса и около 10 тысяч гектаров подсолнечника.

В настоящее время, по словам министра, аграрии продолжают уборку гречихи — осталось домолотить 4,5 тысячи га, а также кукурузы.

Что касается овощей и картофеля, то результат 2024 года находится на уровне 2023. В этом году, как отметил Андрей Шинделов, уменьшились площади посевов картофеля в личных подсобных хозяйствах, но на 200 га (до 3,4 тысяч га) в организованных формах хозяйствования.

Ранее редакция сообщала о том, что регионы Сибири просят ввести межрегиональный режим ЧС, чтобы аграрии могли получить компенсации за погибший урожай.