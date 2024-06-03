Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Политолог, редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов ― о череде задержаний и уголовных дел, которая сотрясает госструктуры и госкомпании Новосибирска и области:

— В работе правоохранительной системы есть инерция, заставляющая действовать по спортивно-состязательному принципу «выше, дальше, быстрее». Чуть больше 10 лет назад в работе следственных органов как новый приоритет обозначилась борьба с педофилами — и страну захлестнула волна подобных дел. Были очень трагичные для людей кейсы, когда весьма неоднозначные истории следствие изо всех сил дотягивало до обвинительного приговора. Потому что это был тренд. Кто отличался в борьбе с педофилами, тот получал некий бонус. Позже был тренд востребованности на борьбу с ятрогенными преступлениями. Сейчас у нас обостренный спрос на борьбу с коррупцией.

Проблема в том, что так называемые «сигнальные» дела утратили терапевтический эффект за счет массовости. Резонансное уголовное дело должно в моменте подавать определенный сигнал обществу либо его конкретной части. Подсказывать, что сейчас можно, а что нельзя, где добро, а где зло. В последнее же время пошел такой замес, что в соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста. Даже те, кто, как депутат горсовета Игорь Украинцев и гендиректор областной Корпорации развития Александр Зырянов, системно поддерживали мобилизованных и ездили в новые регионы. Оказывается, поддержка СВО ― тоже не индульгенция.

Хуже другое. Анализ работы маховика правоохранительных структур позволяет использовать эти алгоритмы в недобросовестной конкуренции — деловой и политической. Можно фабриковать фактуру, рассчитывая, что в нынешнем тренде следователи купятся и запустят уголовный процесс. Тут следственные органы становятся уже не ведущими, а ведомыми.

Для работников органов власти происходящее — мощный демотивационный фактор. Действующие чиновники не хотят принимать решения, пугаясь ответственности. Все меньше компетентных соискателей стремятся на работу в мэрию и правительство. Сложно заполнить руководящие вакансии, поскольку это «расстрельные», а точнее «посадочные» должности. Комментарии типа «надо работать честно ― и не будет проблем» сложно воспринимать всерьез, поскольку есть кейсы, когда правоохранители находят поводы для возбуждения дел в легальных историях, где, например, есть решения арбитражных судов, подтверждающие законность действий фигурантов.

Если же говорить про инвестиционную привлекательность региона в контексте активности правоохранителей, то для бизнеса такая реальность — новая нормальность, на которую приходится делать погрешность в инвестпроектах. В других регионах тоже идет немало посадок в органах власти. Приходится закладывать соответствующие риски в проекты, требующие плотного взаимодействия с органами власти: посадка профильного чиновника может удлинить срок реализации и повлиять на стоимость.