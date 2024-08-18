Объем сдачи новостроек в Новосибирске снизился на треть, по сравнению с прошлым годом

По данным Росстата, в январе-июле 2024 года в Новосибирской области было построено 1,5 млн кв метров жилья. Это на 13,3% меньше, чем за 7 месяцев 2023 года, пояснил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Объем сданных МКД в регионе снизился к результатам соответствующего периода 2023 года на 32,5%, по итогам полугодия отставание составляло 37,5%, —отмечает Николаев. — Для сравнения, объем ИЖС, вырос к аналогичному периоду прошлого года на 31,2% с 537,3 до 705,2 тысяч квадратных метров. Удельный вес ИЖС в общем объеме сданного жилья находится на рекордном для региона уровне — 45,6%.

Тем не менее, по данным эксперта, по строительству индустриального жилья Новосибирская область замыкает ТОП-5 в рейтинге регионов, а по ИЖС занимает только 16 место.

— Сокращение ввода объясняется рекордными показателями 2023 года, но и при снижении темпов объемы строительства существенно опережают объемы продаж, число нереализованных квартир у застройщиков увеличилось за июль на 1215 штук, —констатирует Николаев.

Напомним, на пресс-конференции в начале августа министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что за 7 месяцев 2024 года в Новосибирске введено 1,5 млн кв метров жилья — 70% от плана.

— Запланировали в 2024 году построить более 2 млн кв метров. Сомнений нет, что показатель осилим. До 3 млн (как в прошлом году) не пойдем, да и не нужно столько строить, —держимся в запланированных показателях, — добавил министр.

По итогам июля в регионе резко упали продажи квартир в новостройках и выдача ипотеки.

Между тем, из-за нерешенного вопроса с социальными взносами у застройщиков зависли разрешения на строительство 200 тысяч кв метров жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска зависло более 26 тысяч непроданных квартир. Рынок затоваривается с декабря 2023 года.