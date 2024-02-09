Грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину в Новосибирской области

Вечером на перегоне станций Новосибирск – Южный – Разъезд Иня 33-летний мужчина был сбит грузовым поездом.

Транспортная полиция выяснила, что мужчина нарушил правила безопасности.

— Шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости от приближающегося поезда, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Машинист заметил 33-летнего мужчину, поэтому подал сигнал предупреждения и применил экстренное торможение.

Однако избежать трагедии не удалось.

— От полученных травм пострадавший скончался на месте, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском.