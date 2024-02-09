Грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину в Новосибирской области

Вечером на перегоне станций Новосибирск – Южный – Разъезд Иня 33-летний мужчина был сбит грузовым поездом.
Транспортная полиция выяснила, что мужчина нарушил правила безопасности.
— Шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости от приближающегося поезда, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Машинист заметил 33-летнего мужчину, поэтому подал сигнал предупреждения и применил экстренное торможение.
Однако избежать трагедии не удалось.
— От полученных травм пострадавший скончался на месте, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском.
Фото УТ МВД по СФО.
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