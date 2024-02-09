ЦИК назвал кандидатов, которые допущены к выборам президента РФ

В Центризбиркоме РФ зарегистрировали четыре кандидата на должность президента, передает «Российская газета» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Среди них — действующий президент Владимир Путин, который выступил самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, Николай Харитонов, член КПРФ и вице-спикер Госдумы, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

При этом уточняется, что Владимир Путин представил в ЦИК подписные листы 300 тысячами подписей в его поддержку. А вот представители думских партий, согласно закону, подписи могут не собирать.

Между тем, кандидатам от непарламентских партий «Гражданская инициатива» (Борис Надеждин), «Коммунисты России» (Сергей Малинкович) в регистрации было отказано в связи с предоставлением более 15% недостоверных подписей в их пользу.

Однако Надеждин выразил намерение обжаловать это решение в Верховном суде.

Ранее редакция публиковала подробности встречи новосибирцев с Борисом Надеждиным.