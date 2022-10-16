Покупателю навязали в автосалоне Новосибирска услуги почти на 200 тыс рублей

При приобретении автомобиля «Honda Elysion» в одном из новосибирских автосалонов житель Мариинска вынужден был оплатить двум находящимся там же фирмам около 180 тысяч рублей за дополнительные услуги и консультации. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.

Как следует из материалов гражданских дел, в конце ноября 2021 года 50-летний житель Мариинска в одном из Новосибирских автосалонов посредством заключения кредитного договора под залог транспортного средства приобрёл автомобиль «Honda Elysion». Одновременно с этим он заключил с находящейся там же компанией «Автоэкспресс» опционный договор сроком на два года, по условиям которого за сумму около 80 тысяч рублей компания обязалась приобрести клиенту автомобиль, оказав содействие в перечислении денежных средств. Также мариинец заключил ещё один договор с компанией «Ассистанс 54» за оказание услуги «помощь на дороге» в течение двух лет стоимостью 5 тысяч рублей и за оказание консультационных услуг в виде подачи электронной заявки на кредит, за что клиент заплатил ещё 95 тысяч рублей.

При этом фирмами никаких услуг покупателю автомобиля оказано не было, в связи с чем он направил в адрес обеих компаний заявление о расторжении и возврате полной стоимости заключённых договоров.

— Компания «Ассистанс 54» вернула покупателю лишь 5 тысяч рублей за невостребованную услугу «помощь на дороге». Остальные оплаченные суммы обе компании возвращать отказались, в связи с чем автовладелец был вынужден обратиться в суд с требованием возврата излишне выплаченных денежных средств, — говорится в сообщении суда. — Представители ответчиков в суд не явились. При этом компания «Ассистанс 54» представила в суд возражения, в которых не соглашалась с заявленными требованиями, указывая, что все условия договора законны и потребитель не имеет права на возврат денежных средств. Но Мариинский городской суд Кемеровской области частично удовлетворил исковые требования.

Незаконные пункты договоров, заключённых покупателем с компаниями «Автоэкспресс» и «Ассистанс 54», признаны недействительными. С общества «Автоэкспресс» в пользу потребителя постановлено взыскать около 120 тысяч рублей, а с компании «Ассистанс 54» — около 140 тысяч рублей. В перечень взысканных сумм вошли стоимость оплаченных по договорам услуг, компенсация морального вреда, расходы на оплату юридических услуг, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

— С решением суда не согласилась лишь компания «Ассистанс 54», обжаловав его в судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда, которая, в свою очередь, оставила решение без изменения, — поясняет пресс-служба суда. — Но компания не согласилась и с этим решением, обжаловав его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Рассмотрение жалобы в суде кассационной инстанции назначено на 1 ноября 2022 года.

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