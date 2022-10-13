Почему продажи автозапчастей через интернет набирают популярность?

Бум онлайн-торговли не оставил в стороне и рынок автозапчастей. Сокращение запасов у официальных дилеров и сложности с новыми поставками заставили россиян обратить внимание на популярные онлайн-площадки. По статистике «Авито», только за первое полугодие спрос на автозапчасти по стране вырос от 6 до 182%, а количество ежедневных пользователей платформы, предпочитающих совершать покупки в интернете, достигло 26 млн человек.

Пока параллельный импорт не заработал в полной мере, а поставки официальными производителями еще остаются под вопросом, на помощь автолюбителям приходит интернет. Ежедневная аудитория пользователей онлайн-платформ растет, а продажи автозапчастей ставят новые рекорды. К примеру, по данным «Авито», интерес к автомобильным категориям на платформе с начала года вырос повсеместно: на Алтае спрос на автозапчасти и компоненты подскочил на 51%, в Иркутской области — на 60%, в Новосибирской области — на 70%, в Красноярском крае — на 57%.

— Если смотреть по структуре спроса, то статистика «Авито» показывает, что практически во всех регионах автозапчасти входят в число самых востребованных категорий как по количеству запросов, так и по темпам их роста, — комментирует руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев.

Активно растет спрос в традиционно популярных среди автомобилистов категориях. Например, в категории «Запчасти» спрос за прошедшие три квартала этого года увеличился на 80%, в категории «Шины, диски, колеса» — на более чем 46% год к году. Бурный рост также отмечен в сегменте инструментов для авто — на 80% и в аксессуарах для автомобилей — на 90%, а интерес автовладельцев из Новосибирска и области к автокосметике и автохимии на «Авито» вообще вырос на рекордные 165%.

Чем объясняется смещение спроса на онлайн-каналы продаж?

1.Высокий спрос на «Авито» на автозапчасти.

«Авито» — это 60 млн пользователей ежемесячно, 26 млн из них заходят ежедневно. То есть на платформе можно найти аудиторию любого возраста и с любыми запросами на все категории товаров и услуг.

Если говорить конкретно про категорию автомобилистов, то «Авито» для них — это и шины, диски, автокосметика, химия, автозапчасти любой, даже самой доступной, ценовой категории.

Автокомпоненты с начала года стали одной из наиболее динамично развивающихся категорий на платформе, и спрос в этой сфере только продолжит расти.

2.Возможность найти покупателя в любой точке России благодаря удобной доставке.

К слову, про доставку: 60 млн пользователей — это все города и регионы, между которыми на платформе нет региональных ограничений. Через «Авито.Доставку» можно легко и безопасно отправить свой товар в любую точку страны — в одно из более чем 40 тысяч отделений «Почты России», собственные пункты выдачи «Авито» или через широкую сеть постаматов и других пунктов выдачи заказов. Так, житель Смоленска сможет получить с Дальнего Востока нужную запчасть на свою праворульную «Хонду», а в Улан-Удэ дойдут ступичные подшипники на «Крету».

3.Доступное продвижение и быстрые продажи.

Ежемесячная аудитория в 60 млн пользователей — лучший аргумент, говорящий о популярности «Авито» среди потребителей. Площадка известна сама по себе, нет необходимости вкладываться в продвижение собственного сайта. Более того, специально для профессиональных продавцов компания предлагает тариф с оплатой за просмотры : то есть все объявления размещаются бесплатно, а оплачиваются фактические переходы потенциальных клиентов на объявление. Важно и то, что если покупатель просмотрел одно объявление несколько раз, оплачивается только один просмотр.

Кроме того, для продавцов автозапчастей на «Авито» есть специальная функция «Расширенная география продаж». Она позволяет показывать объявления в тех регионах, куда продавец готов отправлять заказы с доставкой. Это удобно, если стоит цель найти новых клиентов в других регионах.

4.Безопасность сделок для продавца и покупателя.

Собственный мессенджер — один из способов защиты продавца и покупателя на «Авито». В сторонние мессенджеры злоумышленник может послать фишинговые ссылки, в собственную «личку» на «Авито» — нет. Общение на платформе защищает клиентов от мошенников, но не только оно. Все операции по «Авито.Доставке» защищены протоколом. При покупке «Авито» блокирует необходимую сумму на счете покупателя и перечисляет ее продавцу, как только клиент примет товар. Это дает гарантию как клиенту, так и продавцу.

— Покупателей привлекает доставка. Найти нужную деталь в своем городе или даже регионе не всегда представляется возможным, и заказ курьерской доставкой, в один из тысячи постаматов или пунктов выдачи заказов позволяет решить сложную задачу в короткий срок. Поэтому в перспективе интернет-площадки, как канал продажи запчастей, из молодого и нишевого могут стать основным местом покупки, — прогнозирует руководитель категории «Запчасти» на «Авито» Александр Куроптев.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще пользоваться услугами по ввозу автомобилей из-за рубежа.

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