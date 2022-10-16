Аренда жилья в Сербии выросла до 100% из-за прибытия россиян и украинцев

Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на Kurir, россияне и украинцы склоняются к более дорогой аренде, чем местные жители страны. По данным издательства, цены в Белграде выросли от 20%, а в некоторых районах страны — на 100%. Агентства недвижимости отмечают, что стоимость трехспальной квартиры составляет в диапазоне €3–3,5 тыс. При этом, компания не успевает оперативно отвечать на запросы потенциальных арендаторов, так как их количество превышает 20 за час.

В городе Нови-Сад на севере Сербии цены в среднем выросли на 30%. К примеру, арендовать квартиру-студию можно было за €200, то сейчас стоимость выросла до €300.

Ранее Lenta.Ru сообщала, что президент Сербии в начале октября информировал о том, что более 17 тыс. россиян и украинцев оформили годовой вид на жительство в стране.

— Это не малая нагрузка для маленькой страны, — отмечал Александр Вучич.

Белград с начала специальной военной операции отказывается вводить санкции в отношении России.

Ранее редакция сообщала о росте цен на аренду жилья в странах, которые принимают россиян без визы.