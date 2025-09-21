В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО

Вступили в силу новые справочники стоимости запчастей для расчета компенсаций по ОСАГО. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Стоимость запчастей почти не изменилась — рост составил всего 0,2%. Однако цены на детали для разных марок автомобилей могут значительно отличаться.

Сильнее всего выросли в цене запчасти для Citroen (+6,2%) и Peugeot (+8,1%). Умеренное повышение цен наблюдается у Kia (+3,1%) и Hyundai (+3,4%). В прошлом квартале цены на запчасти для Nissan увеличились, но сейчас они снизились на 6,7%. У Ford ситуация противоположная: после заметного снижения цен в прошлом квартале теперь зафиксирован рост на 1,5%. Между тем средние цены на запчасти для китайских автомобилей продолжают стабильно снижаться. Примеры: Omoda (–4,2%), Haval (–4,3%), Geely (–11,3%).

Страховщики отметили, что средние цены на запчасти в справочниках всё чаще основываются на стоимости неоригинальных деталей. Это указывает на растущий интерес к таким товарам на рынке. Однако в справочниках не учитываются дешевые неоригинальные запчасти низкого качества, подчеркнули в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Средняя стоимость запчастей стабилизировалась, но общие расходы на ремонт по ОСАГО продолжают увеличиваться. За первые семь месяцев 2025 года средняя выплата по ОСАГО составила 111,6 тыс. рублей, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. Глава РСА Евгений Уфимцев объяснил это тем, что конструкция автомобилей и объем ремонтных работ усложняются. Надежность автокомпонентов также варьируется в зависимости от марки машины.

Ранее редакция сообщала о том, что в России выросли цены на автомобильные запчасти.