Цены на автозапчасти в России в 2026 году вырастут до 20%

В 2025 году цены на автозапчасти вырастут в среднем на 6,8–7%, прогнозируют эксперты FIT SERVICE и ROSSKO. Как отметили в компаниях, за первые десять месяцев 2025 года средняя стоимость ходовых запчастей для мелкого ремонта автомобилей увеличилась на 7–10% по сравнению с прошлым годом. Эти цифры отражают усредненное изменение по всей широте ассортимента.

Однако некоторые позиции показали рост до +18%, например, лампы габаритного освещения. Цены на тормозные диски, детали подвески и технические жидкости выросли примерно на +12%.

— Для большинства автовладельцев небольшое подорожание запчастей в этом году осталось практически незаметным за счёт широкого выбора брендов. Сегодня на рынке представлены как бюджетные запчасти-аналоги, так и оригиналы. И все чаще для ремонта своих автомобилей используют именно недорогие аналоги. Стратегия многих автовладельцев изменилась: если раньше выбирали именитые бренды, то сейчас — соотношение цены и качества, – комментирует Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Специалисты прогнозируют, что в 2026 году цены на автозапчасти в России вырастут. Средний рост составит от 10 до 20%, в зависимости от категории товаров.

Эксперты выделяют несколько причин подорожания:

Новые налоговые условия и отмена патентной системы для компаний с оборотом более 10 млн рублей увеличат издержки бизнеса.

Рост транспортных и логистических расходов связан с зависимостью от импортных поставок и колебаниями валютных курсов.

С января по апрель 2026 года начнётся обязательная маркировка некоторых групп автотоваров, что приведёт к подорожанию в этих сегментах до 20%.

Увеличение стоимости аренды, страховых взносов и оплаты труда происходит из-за дефицита квалифицированных специалистов.

Напомним, в конце сентября вступили в силу новые справочники стоимости запчастей для расчета компенсаций по ОСАГО. Стоимость запчастей почти не изменилась — рост составил всего 0,2%. Однако цены на детали для разных марок автомобилей могут значительно отличаться.

Сильнее всего выросли в цене запчасти для Citroen (+6,2%) и Peugeot (+8,1%). Умеренное повышение цен наблюдается у Kia (+3,1%) и Hyundai (+3,4%). В прошлом квартале цены на запчасти для Nissan увеличились, но сейчас они снизились на 6,7%. У Ford ситуация противоположная: после заметного снижения цен в прошлом квартале теперь зафиксирован рост на 1,5%. Между тем средние цены на запчасти для китайских автомобилей продолжают стабильно снижаться. Примеры: Omoda (–4,2%), Haval (–4,3%), Geely (–11,3%).

Страховщики также отмечали, что средние цены на запчасти в справочниках всё чаще основываются на стоимости неоригинальных деталей.

Ранее редакция сообщала о том, что за люксовые авто новосибирцы заплатят свыше 76 млн рублей транспортного налога.