Полицейские поймали грабителя, который прятал телефон в ванной

Восемнадцатилетний угонщик автомобилей переквалифицировался в разбойника. На остановке общественного транспорта в Калининском районе Новосибирска парень напал на женщину и вырвал у нее из рук дамскую сумочку.

— Все произошло в вечернее время. Мужчина выхватил у женщины сумку, в которой находился сотовый телефон, банковские карты, денежные средства и документы, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого в преступлении. Правоохранители узнали в нем бывшего угонщика, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

— Телефон он спрятал под ванной в квартире по месту жительства, — добавили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовывать не стали, а взяли с него подписку о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-лидер скин-движения пойдет под суд за распространение нацизма в колонии Новосибирска.