Гуляющую на хоккейной коробке корову заметили в Новосибирске

На улицах Новосибирска была замечена корова. Об этом сообщает группа «МЖК Восточный, Плющихинский» в ВКонтакте.

— У нас по двору, по хоккейной коробке бегает корова. Всех перепугала, — говорит автор видео.

По словам автора видео, все матери с колясками переполошились и начали звонить в полицию. Местные жители предположили, что Буренка сорвалась с привязи в частном секторе или на близлежащих дачах. На шее у рогатой болталась веревка.

Видеоролик вызвал бурные обсуждения в комментариях.

— Люди, кто корову потерял? — Бедняга ходит, скитается. — Я звонила в службу спасения 112. Диспетчер куда-то дальше передала и на этом точка. Поражаюсь ответу полиции, которые отказались выезжать. А если бы корова детей затоптала или ДТП «устроила»? — возмущаются сибиряки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы крайне недовольны качеством обрезки деревьев в центре города.