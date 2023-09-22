Вице-мэр Артем Скатов подал апелляционную жалобу по делу о клевете

Дзержинский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на приговор мирового судьи в отношении вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы приговор в отношении Скатова оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Напомним, поводом для возбуждения дела было заявление депутата Госдумы Дмитрия Савельева по поводу публикации в одном из телеграмм-каналов информации о, якобы, подкупе с его стороны депутатов горсовета Новосибирска. В ходе следствия правоохранители вышли на вице-мэра Скатова как заказчика публикации. Летом у чиновника прошли обыски. Тогда же в обкоме КПРФ заявили о политическом давлении на мэра посредством его заместителя. Артема Скатова отстраняли от работы, но потом сняли это ограничение. Чиновник вернулся к исполнению своих полномочий.

Приговором мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска от 12 июля 2023 года Артем Скатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Скатов вину не признал и заявил, что будет добиваться полного оправдания.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска выступил в суде по делу своего заместителя Артема Скатова.