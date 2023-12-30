В Новосибирске бойцам батальона «Вега» увеличили зарплату до 380 тысяч рублей

Комбат батальона «Вега», вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал о новых зарплатах в зоне СВО.

― Некоторые бойцы в подразделении получают по 380 тысяч рублей в месяц за службу на передовой. А в среднем контрактник или мобилизованный зарабатывают не менее 300 тысяч, ― поделился информацией с изданием Сиб.фм командир подразделения.

Панферов также отметил, что многие мужчины идут на СВО из-за финансовой составляющей. Они хотят поправить свои бюджеты, погасить ипотеки. Кроме того, военнослужащие пользуются определёнными льготами и привилегиями потом в гражданской жизни.

Ранее редакция рассказывала, что комбат предложил создать штурмовые группы из чиновников после скандала с местами для захоронений героев на новосибирском кладбище.