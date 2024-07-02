В Новосибирске воспитанников детского сада ущемляли в питании

В одном из детских садов Новосибирска недокармливали детей. Возмутительное отношение к малышне обнаружилось в детском саду N497. На борьбу с несправедливостью вышел прокурор Железнодорожного района города — он проверил дошкольное учреждение и наказал виновных.
— Установлено, что суммарный объем блюд готовой продукции, который получают воспитанники, не соответствует нормативам — занижен, — пояснили в надзорном ведомстве.
После вмешательства прокурора питание воспитанников организовано в соответствии с нормативами. Заведующую детского сада привлекли административной ответственности, еще 6 сотрудников наказаны дисциплинарно.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске воспитателей одного из частных детских садов отдали под суд за избиение малышей. О вопиющих случаях стало известно, когда одна из мам в родительском чате опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, где воспитатели истязают подопечных.
Источник фото: freepik.com/автор Racool_studio
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