В Новосибирске воспитанников детского сада ущемляли в питании

В одном из детских садов Новосибирска недокармливали детей. Возмутительное отношение к малышне обнаружилось в детском саду N497. На борьбу с несправедливостью вышел прокурор Железнодорожного района города — он проверил дошкольное учреждение и наказал виновных.

— Установлено, что суммарный объем блюд готовой продукции, который получают воспитанники, не соответствует нормативам — занижен, — пояснили в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокурора питание воспитанников организовано в соответствии с нормативами. Заведующую детского сада привлекли административной ответственности, еще 6 сотрудников наказаны дисциплинарно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске воспитателей одного из частных детских садов отдали под суд за избиение малышей. О вопиющих случаях стало известно, когда одна из мам в родительском чате опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, где воспитатели истязают подопечных.