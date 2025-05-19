Полиция Новосибирска закрыла несколько подпольных казино

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области вместе с коллегами из региональной прокуратуры и при поддержке Росгвардии и ГУФСИН остановили работу нескольких игорных заведений. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек.

— Оперативные мероприятия прошли в Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах областного центра. В ходе обысков полицейские изъяли более 100 единиц игорного оборудования, а также денежные средства в сумме более 300 тыс рублей, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых человек, включая двух женщин и двух мужчин в возрасте от 29 до 39 лет. Они работали охранниками и администраторами в заведениях. Когда полицейские появились, двое из них попытались скрыться, но их задержали.

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