Площадку недалеко от МЕГИ в Новосибирске отдадут под комплексное развитие

Мэрия опубликовала проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 44919 кв метров в границах улиц Бурденко, Горбаня, Бебеля, 2-й Бурденко в Кировском районе Новосибирска. Участок расположен недалеко от торгового центра МЕГА, на второй линии от улицы Мира.

На данный момент на площадке, ограниченной четырьмя улицами, находится 21 многоквартирный дом, которые планируется снести, часть из них уже признаны аварийными. Также на участке расположена инженерная инфраструктура и нежилые объекты.

Согласно документу, на площадке планируется построить 216039 кв. м жилья. Максимальная высотность зданий — 30 этажей. Срок реализации проекта до 2032 года.

— При этом, при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, юридическое лицо, определенное по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, должно передать в муниципальную собственность помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома общей площадью не менее 100 кв.м. для решения вопросов местного значения в области образования, — подчеркивается в проекте решения.

Напомним, мэрия Новосибирска ранее сообщала о 173 площадках для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказывал заместитель мэра города Новосибирск,. начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев на заседании круглого стола «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках «Сибирской строительной недели – 2024». Это более 2 тыс га земли, на которых планируется построить порядка 15 миллионов квадратных метров жилья.

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