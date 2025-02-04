Поликлиника, построенная по нацпроекту в городе Обь, готова принимать пациентов

Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание, чтобы проверить готовность новой поликлиники к открытию. Это медицинское учреждение, рассчитанное на 550 посещений за смену, стало частью национального проекта «Здравоохранение» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Глава администрации Оби Павел Буковинин сообщил о выполнении поручения губернатора, касающегося обеспечения удобного доступа к новому объекту.

Сформированы тротуары, пешеходные переходы, установлены светофоры, остановки и парковка. Бесплатный маршрут № 5 связывает все районы города Обь, позволяя жителям легко добраться до поликлиники, школы, детского сада, больницы и спортивного комплекса в микрорайоне «Геодезия». Также доступны три платных маршрута до поликлиники.

Андрей Травников отметил:

— Все мероприятия, проведённые в Оби по вопросам доступа и доставки, были тщательно проработаны. Учитывая, что к ЦАОП также относятся жители Коченёвского района, необходимо учесть их удобство в передвижении. С завтрашнего дня поликлиника начнёт принимать пациентов, и через неделю вы получите обратную связь. Важно проанализировать отзывы, выявить неудобства и определить, что требует исправления. Особое внимание следует уделить безопасности школьников.

Стоит упомянуть, что в микрорайон «Геодезия» был запущен автобус № 122, который курсирует по маршруту Площадь Маркса – Геодезическая, а также работает станция электрички «Аэрофлот».

Главный врач Новосибирской районной больницы № 2 Александр Лацких сообщил, что поликлиника укомплектована врачами и средним медицинским персоналом полностью. Были привлечены новые специалисты, в том числе узкого профиля.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий добавил, что нацпроект «Здравоохранение» продолжится:

— Он переходит в новый проект «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого будет осуществляться строительство и модернизация до 2030 года.

Стоит отметить, что благодаря реализации нацпроектов регион добился таких уровней строительства и ремонта объектов социальной сферы, медицины и образования, которые не наблюдались в Новосибирской области на протяжении целого десятилетия. За шесть лет из федерального бюджета в рамках этих проектов было привлечено свыше 110 миллиардов рублей. В целом, объём финансирования превысил 230 миллиардов рублей. В 2024 году регион реализовал мероприятия нацпроектов на сумму 33,3 миллиарда рублей по 46 направлениям.

Также была осуществлена модернизация зданий поликлиник Колыванской и Краснозерской ЦРБ. В Чулыме построили новую поликлинику, а в Оби завершили работы по её строительству. Капитальный ремонт врачебных амбулаторий в сёлах Прокудское и Лебедёвка был успешно завершён. Строительство детской поликлиники в Барабинске продолжается.

На 2025 год запланирован капитальный ремонт ряда учреждений, закупка 1442 медицинских изделий и 339 единиц автотранспорта для медицинских организаций. Новосибирская область рассчитывает направить более 31 миллиарда рублей на новые нацпроекты, включая крупные проекты «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».