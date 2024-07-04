Политические партии определились с кандидатами на довыборы в парламент Новосибирской области

Новосибирский облизбирком принял документы для заверения списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ на довыборы в депутаты регионального парламента по округу №3 (Куйбышевский район). Документы подали Сергей Смирнов («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Ольга Зуева (ЛДПР), Сергей Зарембо (КПРФ).

В конце июня в облизбирком подал документы Николай Завалишин, который возглавляет фракцию «Справедливая Россия — за правду» (СЗРП) в Совете депутатов Мошковского района и районную ячейку справедливороссов, а также входит состав Совета регионального отделения СРЗП в Новосибирской области. Также документы подал заведующий стоматологическим отделением ООО «Дент-Лайт» Роман Зиновьев. На минувшей неделе в списки для участия в выборах была включена Вера Гужева (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ).

Заявочная кампания завершится 17 июля.

Напомним, довыборы по одномандатному избирательному округу №3 состоятся 6-8 сентября. Место депутата округа №3 стало вакантным в октябре 2023 года, после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей. Лаптев представлял Заксобрание региона в Совете Федерации в 2015-2020 годах, в 2020 году был избран в парламент Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что трое самовыдвиженцев подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска.