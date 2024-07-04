Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлили до конца года в Новосибирске

На сайте мэрии Новосибирска опубликовано разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Срок действия документа перенесен с 24 июня на 24 декабря 2024 года.

Напомним, строить станцию начали еще в 2019 году, а открыть ее планировалось осенью 2022 года к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако после того, как стало ясно, что чемпионата не будет даты открытия постоянно переносились. В апреле 2024 изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Длина сооружения станции — 132,88 м, протяженность станционных платформ — 104 м. Общая эксплуатационная длина проектируемого участка — 133 м. Он рассчитан на перевозки до 62 тысяч пассажиров в сутки. Застройщик и генеральный проектировщик станции — МП «Метро МиР», генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой». Стоимость строительства станции в ценах 2 квартала 2019 года составляла 2,69 млрд рублей.

По данным муниципалитета, после открытия станции пассажиропоток в метрополитене может вырасти на 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты потребовали внести «СпецТрансСтрой» в черный список за срыв контрактов. В июне дорожники расторгли с компанией договор на 340 млн рублей. На этой неделе о возможном расторжении договора по ремонту Октябрьского моста заявили в мэрии Новосибирска.