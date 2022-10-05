«Дядю Дёнера» хотят обанкротить уже два кредитора

ООО «ЮЛКМ», которое является представителем владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» по двум выпускам, объявило о намерении подать заявление о банкротстве эмитента, соответствующее сообщение было раскрыто на странице «Интерфакс».

— Такой шаг ПВО стал возможен после истечения срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, установленного правительством РФ после начала специальной военной операции. Ранее представитель облигационеров уже подал заявления в правоохранительные органы и в ФССП, — пояснил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области в марте этого года удовлетворил требования ПВО о взыскании с эмитента 60 690 408 руб. по выпуску БО-П01 и 50 554 800 руб. по выпуску БО-П02. ООО «Дядя Дёнер» обязан выплатить своим инвесторам номинальную стоимость облигаций, купонный доход, и иные денежные суммы, которые были учтены судом при вынесении решения. Однако сеть фастфуда до сих по не исполнила эти требования, в связи с чем ООО «ЮЛКМ» было вынуждено задействовать все возможные на тот момент рычаги воздействия на эмитента.

— После истечения срока действия установленного правительством моратория на банкротство у ПВО появилась возможность инициировать процедуру банкротства ООО «Дядя Дёнер» и, таким образом, взыскать причитающиеся инвесторам средства. По словам юристов ООО «ЮЛКМ», это единственный оставшийся способ защиты прав держателей облигаций в текущей ситуации, — пояснили в «Юнисервис Капитал».

2 октября сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства сети фастфуда также разместил Сбербанк.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 миллионов рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 миллионов. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства — хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тыс рублей, по второй — около 20,5 млн рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.

Ранее редакция рассказывала, что кредиторы опротестовывают сделку по продаже акций «Дяди Дёнера».