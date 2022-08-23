Помощь ветеранам Донбасса придёт из Новосибирска

Администрации районов Новосибирска в ближайшее время получат список контактных лиц со стороны Беловодского района Луганской области и списки ветеранов для шефской работы. Как поясняют в мэрии, за каждыми двумя ветеранами Беловодского района как за контактными лицами будет закреплён район Новосибирска, который будет осуществлять связь между ними посредством представителей городских ветеранских организаций. Ранее муниципалитет уже участвовал в благотворительных акциях в пользу жителей района. Кроме того, по инициативе главы города, была организована акция по перечислению жителям Донбасса однодневного заработка.

— Районная администрация связывается с представителем ветеранов в Беловодском районе, выясняет характер помощи, которая необходима конкретному человеку, — поясняет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. —Такая задача стоит перед каждой районной администрацией.

Напомним, что в настоящее время помощь Беловодскому району Донбасса уже оказывает правительство Новосибирской области. В частности, как накануне по итогам рабочей поездки в район докладывал губернатор Андрей Травников, на территории района уже развёрнуты восстановительные работы с участием новосибирских специалистов по всем отраслям экономики, особое внимание уделяется подготовке к предстоящему учебному году.

— Ремонтные работы идут, на контроле держим поставку учебников и учебных пособий, — сообщал глава региона на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. — Если бы мы не зашли туда, то с 1 сентября в школах Беловодского района было бы полностью исключено преподавание русского языка, даже в качестве факультатива. Многие вещи сейчас приходится восстанавливать.

До этого в рамках шефской помощи на территорию Беловодского района выезжала делегация представителей аграрной отрасли для помощи в проведении уборочной кампании и обеспечении района необходимыми ветпрепаратами.

Ранее редакция сообщала о мероприятиях по увековечиванию памяти новосибирцев, погибших в ходе спецоперации на Донбассе и Украине.