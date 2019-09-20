Как долго могут прожить кошки и что надо сделать, чтобы увеличить продолжительность их жизни?

Какая продолжительность жизни у кошек?

Домашние кошки живут намного больше животных, обитающих в дикой природе. Долгота жизни бездомных кошек около 5-7 лет, а домашних — 14. В зависимости от условий, они могут дожить до возраста 8-25 лет. Сколько любимый питомец будет жить и радовать вас, определяется многими факторами, в число которых входит и заботливость их хозяина.

Есть ли связь между продолжительностью жизни и породой и наследственностью?

Широко распространена теория о том, что породистые коты и кошки живут дольше. Однако она ошибочна. Иногда селекция становится даже причиной болезней, поэтому при выборе питомца необходимо проконсультироваться с опытными заводчиками, необходимо познакомиться с родословной животного для того, чтобы понять, сколько сможет прожить питомец, предположить период активности и возможные болезни.

В среднем долгота жизни кошек британской породы составляет 15 лет, у персидских кошек есть шанс дожить до возраста 20 лет, а сиамские могут прожить около 30 лет. Однако стоит помнить, что организм каждого животного индивидуален, и беспородные кошки имеют все шансы прожить большую и счастливую жизнь.

Как продлить жизнь моего любимца?

Для того, чтобы ваш кот или кошечка имел все шансы достичь преклонного возраста, вам необходимо следовать нескольким простым правилам:

Наблюдайте за состоянием здоровья своего питомца. Если вы увидели, что у него пропал аппетит, есть выделения из глаз или шелушения, то необходимо сразу же отправиться к ветеринару. Нет необходимости говорить о том, что любое заболевание лишает животное сил и жизненной энергии. Иногда посетить ветеринарную клинику можно и без волнующих поводов. В этом случае можно вовремя обнаружить вяло текущие, не проявившиеся еше заболевания, и предотвратить их развитие. Также кошачий доктор поможет выбрать правильное питание, подходящее по возрасту, физическим особенностям и самочувствию питомца.

Если вы увидели, что у него пропал аппетит, есть выделения из глаз или шелушения, то необходимо сразу же отправиться к ветеринару. Нет необходимости говорить о том, что любое заболевание лишает животное сил и жизненной энергии. Иногда посетить ветеринарную клинику можно и без волнующих поводов. В этом случае можно вовремя обнаружить вяло текущие, не проявившиеся еше заболевания, и предотвратить их развитие. Также кошачий доктор поможет выбрать правильное питание, подходящее по возрасту, физическим особенностям и самочувствию питомца. Дайте вашему любимцу вести активный образ жизни. Заставляйте двигаться вашу кошку, изобретайте для нее игры. У тех животных, которые проводят большое количество времени на диване, продолжительность жизни существенно сокращается. Существуют специальные игрушки для поддержания хорошей формы пушистых любимцев. Также вы можете совершать прогулки на свежем воздухе вместе с вашим котом или кошкой.

Заставляйте двигаться вашу кошку, изобретайте для нее игры. У тех животных, которые проводят большое количество времени на диване, продолжительность жизни существенно сокращается. Существуют специальные игрушки для поддержания хорошей формы пушистых любимцев. Также вы можете совершать прогулки на свежем воздухе вместе с вашим котом или кошкой. Не оставляйте вашу кошку на улице без присмотра. Домашнюю кошку на улице подстерегает много опасностей. Она может оказаться в лапах собак, попасть под машину, подхватить болезни от кошек, живущих на улице. Для животного, привыкшего к дому, пребывание на улице может стать сильным стрессом, который может плохо отразиться на ее состоянии здоровья.

Домашнюю кошку на улице подстерегает много опасностей. Она может оказаться в лапах собак, попасть под машину, подхватить болезни от кошек, живущих на улице. Для животного, привыкшего к дому, пребывание на улице может стать сильным стрессом, который может плохо отразиться на ее состоянии здоровья. Стерилизуйте ваше домашнее животное . Продолжительность жизни стерилизованных котов и кошек на 2-3 года больше, чем у нестерилизованных. Большой нагрузкой на организм кошек являются частые беременности и роды, поэтому коты живут дольше. Стерилизация также предотвращает множество болезней, и помогает нормализовать гормональный фон.

. Продолжительность жизни стерилизованных котов и кошек на 2-3 года больше, чем у нестерилизованных. Большой нагрузкой на организм кошек являются частые беременности и роды, поэтому коты живут дольше. Стерилизация также предотвращает множество болезней, и помогает нормализовать гормональный фон. Следите за правильным питанием питомца. Сбалансированный рацион способствует продлению жизни животных, предотвращает колиты, почечную недостаточность, аллергии, ожирение и другие болезни. Питомцу необходимо есть три раза в день. Хозяину необходимо следить за тем, чтобы его любимец не переедал. Не нужно одновременно кормить кошку промышленными кормами и натуральными продуктами. Сухой корм высоко качества является достаточно сбалансированным, из него кошка получает все необходимые ей вещества.

Сбалансированный рацион способствует продлению жизни животных, предотвращает колиты, почечную недостаточность, аллергии, ожирение и другие болезни. Питомцу необходимо есть три раза в день. Хозяину необходимо следить за тем, чтобы его любимец не переедал. Не нужно одновременно кормить кошку промышленными кормами и натуральными продуктами. Сухой корм высоко качества является достаточно сбалансированным, из него кошка получает все необходимые ей вещества. Любите и относитесь внимательно к своим животным. Кошки, проводящие много времени со своими хозяевами и чувствующие, что их любят и о них заботятся, живут дольше. Из-за недостатка внимания, равнодушия, регулярных наказаний у питомцев может проявиться невроз, а их жизнь существенно сократиться. Избыточный шум и суета могут стать причинами остановки сердца.

Продолжительность жизни вашего любимца зависит от вас! Любите его и заботьтесь о нем, тогда ваш кот или кошка проживет с вами много долгих и счастливых лет.