«Стал похож на карету»: массовое ДТП произошло на Ипподромской в Новосибирске

На улице Ипподромской в Новосибирске произошло массовое ДТП.

Со слов очевидцев, на перекрестке Военной и Ипподромской столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3. Больше всего повреждений получил Hyundai.

На месте работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

В паблике АСТ-54 в «Вконтакте» начали активно обсуждать аварию.

– Солярис даже стал похож на карету. – Соляриса как консервную банку смяло. – Лексуса жалко.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском.