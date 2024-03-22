«Стал похож на карету»: массовое ДТП произошло на Ипподромской в Новосибирске

На улице Ипподромской в Новосибирске произошло массовое ДТП.
Со слов очевидцев, на перекрестке Военной и Ипподромской столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3. Больше всего повреждений получил Hyundai.
На месте работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Информации о пострадавших нет.
В паблике АСТ-54 в «Вконтакте» начали активно обсуждать аварию.
– Солярис даже стал похож на карету.
– Соляриса как консервную банку смяло.
– Лексуса жалко.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте.
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