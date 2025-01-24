Десятки детей получили травмы в спортивном центре Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области отправила в суд дело в отношении директора новосибирской компании ООО «Созвездие игр». Он обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— По версии следствия, обвиняемый оказывал платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, в том числе по прыжкам на батуте, которые относятся к сложно-координационным видам спорта и включены во Всероссийский реестр видов спорта. Организация арендовала помещение в семейно-развлекательном центре в Заельцовском районе Новосибирска, где разместила гимнастическое оборудование в виде батутного комплекса, а также оборудование в виде горки, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, предприниматель не подобрал квалифицированный персонал, а также не организовал инструктаж и обучение безопасным методам и приёмам работы. Кроме этого глава фирмы не проверил знания требований охраны труда администраторов и инструкторов, которые были допущены к работе.

В период с мая 2021 года по июнь 2023 года обвиняемый предоставлял услуги по прыжкам на батуте и катанию с горки, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, включая детей до шести лет, заявляет прокуратура. В результате 46 детей получили травмы различной степени тяжести.

Для обеспечения заявленных по уголовному делу гражданских исков на имущество обвиняемого стоимостью 14 миллионов рублей был наложен арест.

Напомним, в ноябре 2024 года суд взыскал с развлекательного центра моральный вред в пользу 7-летней девочки, получившей травму. С иском к ООО «Созвездие Игр» в суд обратилась мама пострадавшего ребёнка.

В августе 2023 года Заельцовский суд избрал меру пресечения директору парка развлечений, в котором ребенок получил травму позвоночника. Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

По данным сервиса Контур Фокус, компания «Созвездие игр» создана в 2017 году. Учредитель — Галина Тропова (20%) и Компания с ограниченной ответственностью «Досатекэнтерпрайзис Лимитед» (Кипр, 20%), директор — Константин Кириченко. Выручка компании в 2023 году составила 199,1 млн (+6%), чистая прибыль — 53,7 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что дети пострадали в батутном центре «Акробат» в Новосибирске. Индивидуальный предприниматель получил условный срок.