Популярные способы угона автомобилей. Как защититься

Самыми угоняемыми считаются корейские машины. В этот список входят Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. Причем у злоумышленников появился новый способ угона автомобиля, речь идет о подключении к «мозгам» транспортного средства в процессе его осмотра. В качестве жертв преступники выбирают собственников японских и корейских автомобилей.

Как происходят угоны автомобилей?

Ранее недобросовестные продавцы механически скручивали пробег у транспортных средств. У покупателей просто не было возможности проверки реальных цифр. В последние годы автомобили стали более совершенными. Сведения о пробеге отражаются в нескольких модулях. Подключив сканер, опытный консультант сумеет установить истину.

Случаи приобретения автомобилей с пробегом без проверки истории стали единичным. Чаще всего тестирование выполняется сканером. Но у этой методики проверки имеется серьезный недостаток.

Злоумышленник представляется клиентом, желающим купить машину. Он приезжает, чтобы ее осмотреть, подключает сканер для получения доступа к «мозгам» транспортного средства. Угонщик подключается своим ключом, продолжает осмотр авто и уезжает. А ночью возвращается, чтобы спокойно завести транспорт.

Запрет на сканирование пробега ничего не дает, так можно лишиться большого количества потенциальных клиентов. Некоторые владельцы машин, желающие их продать, настаивают на проверке в надежном сервисном центре. Но это также не решает проблему. Есть еще вариант с диагностикой машины у официалов, но он дорогостоящий.

Эксперты говорят, что воспрепятствовать угону транспортного средства сложно. Даже наличие спутниковых систем не может быть гарантом 100% безопасности.

Прописку ключа в «мозгах» чаще всего применяют в отношении японских и корейских автомобилей. Что касается европейских машин, то с ними такой трюк провернуть сложнее. Это занимает больше времени, приходится подключаться к серверам производителя авто через официального дилера. Но владельцы немецких транспортных средств, таких как Фольксваген, все равно не могут чувствовать себя в безопасности.

На какие еще хитрости идут злоумышленники?

Еще один способ угона автомобиля связан с код-граббером. Злоумышленники пользуются специальными приборами, перехватывая сигнал с ключа владельца машины. Он записывается, а потом применяется в целях угона.

Или еще более простой вариант, когда преступник запрашивает у продавца сразу 2 ключа, якобы, чтобы убедиться в их работоспособности. В ходе проверки он подменяет один из них болванкой, получая в свое распоряжение рабочий ключ.

Зачастую угонщикам помогают в их деле сами жертвы.

В процессе осмотра злоумышленник оценивает техническое состояние машины и расспрашивает продавца. Узнает, есть ли какие-то дополнительные системы, обеспечивающие защиту от угона. Например, авторские.

Продавец пребывает в уверенности, что автомобиль вот-вот купят. Он подробно рассказывает злоумышленнику обо всем.

А еще люди, стремящиеся продать свои авто, выкладывают VIN-номер в объявлении, позволяют на месте делать снимки СПС и ПТС. Если подходить к делу угона со всей ответственностью, оно выгорит. Злоумышленник приезжает с поддельной документацией, ключом от авто и четким пониманием, куда на этом транспорте ехать дальше, чтобы разобрать и продать на запчасти.

Чаще всего угоняют импортные машины. Причем во многих случаях прямо со стоянки. Для этого злоумышленники перерезают провода освещения. О камерах наблюдения мошенники помнят не всегда. Немало похитителей на этом и попалось.

Популярностью пользуется прием отключения штатной сигнализации. У опытных злоумышленников это занимает минимальное количество времени. Главная проблема заключается в запуске двигателя, но и с этим при желании можно справиться.

Чтобы не лишиться машины, нужно всегда сохранять бдительность. Не стоит выходить из авто и оставлять двери открытыми, например, чтобы поговорить по телефону.

Для угона автомобиля в подобной ситуации нужна лишь ловкость рук и ног. Нужно помнить о том что преступники могут действовать сообща. Например, попросить «коллег» заблокировать проезд на другой машине, чтобы собственник не отправился догонять.

Чтобы гарантировать себе успех, некоторые злоумышленники заблаговременно размещают под днищем транспортного средства какой-нибудь предмет. Во время езды раздается странный звук, водитель, в большинстве случаев, женщина, останавливается, паркует машину и выходит узнать, что произошло, начинает звонить родным. Этот момент и караулят похитители, они просто садятся в авто и уезжают.

Применение ложного ключа, подключение к «мозгам» транспорта – способы угоны могут быть разными, воры автомобилей не останавливаются ни перед чем.